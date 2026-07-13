iPhone Ultra VS Samsung Galaxy Z Fold 8 : Apple pourrait perdre une bataille sur ce détail précis

Le tout premier iPhone Ultra et le nouveau modèle de Samsung Galaxy Z Fold aux dimensions similaires sont scrutés de toutes parts. La moindre fuite est donc l’occasion pour les informateurs de comparer les deux futurs smartphones pliants. Et il y a un point sur lequel celui de la firme sud-coréenne pourrait prendre l’avantage.

iPhone Fold rendu CAD
Crédits : iphone-ticker.de

Ils ne l’ont jamais caché, voire le revendiquent : Apple et Samsung sont concurrents sur le marché des smartphones. Et les informateurs entretiennent cette rivalité aux yeux du public. Cette année, l’affrontement se joue sur le terrain des smartphones pliants. Alors que la firme sud-coréenne a démocratisé les modèles pliants, celle de Cupertino s’apprête à rentrer dans l’arène avec l’iPhone Ultra.

Mais Samsung ne compte pas rester les bras ballants : Apple miserait sur un format plus large ? Qu’à cela ne tienne : le « pionnier » du pliant grand public ferait de même, allant apparemment jusqu’à rebaptiser le design standard « Galaxy Z Fold 8 Ultra », pour laisser au petit nouveau le libellé classique. Dès lors, les leakers s’en donnent à cœur joie pour compter les points entre les deux rivaux. D’après une récente fuite, celui de Samsung aurait l’avantage sur un point.

Lire aussi – Le Galaxy Z Fold 8 et l’iPhone Ultra peuvent trembler, Oppo prépare un nouveau smartphone pliable très ambitieux

Voici le point sur lequel le Samsung Galaxy Z Fold 8 pourrait prendre l’avantage sur l’iPhone Ultra

Si Samsung a sorti son premier smartphone pliant en 2019, Apple s’est contenté de lui laisser le champ libre. Une stratégie récurrente chez la marque à la pomme : observer pour ensuite transformer des technologies bien installées en succès commerciaux – des rendus du tout premier iPhone pliant suggèrent d’ailleurs qu’Apple aurait pris quelques notes chez Samsung.

Avec ce nouveau modèle, la firme de Cupertino est donc attendue au tournant et l’engouement se mesure à l’ampleur des fuites dont il fait l’objet : images de coques présumées, aperçus du smartphone lui-même, quantités supposément restreintes au lancement, ou encore informations sur le prix, la RAM ou le stockage

Mais, malgré l’énorme sacrifice que ferait Apple pour rendre l’iPhone Ultra plus fin, le Galaxy Z Fold 8 – celui aux dimensions similaires, donc – pourrait bien être plus compact. C’est en tout cas ce que prétend le leaker Ice Universe, qui a récemment partagé une photo d’une maquette présumée de l’iPhone pliant.

Ce dernier serait, de quelques millimètres, un peu plus large et plus épais. Tout cela reste toutefois de l’ordre de l’hypothétique, l’épaisseur présumée variant d’une fuite à l’autre. Il faudra donc attendre l’officialisation de l’iPhone Ultra et du Galaxy Z Fold 8 pour véritablement comparer les deux modèles. Et ce n’est pas, de toute façon, sur l’épaisseur – ou uniquement du moins – que devrait se jouer la préférence du public pour l’un ou l’autre des deux modèles.


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