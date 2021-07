iPhone 13 : Apple espère vendre 100 millions d’exemplaires dès les premiers mois

Apple a de grands projets pour la gamme d'iPhone 13 : le géant technologique de Cupertino aurait commandé plus de 100 millions de processeurs A15 Bionic pour sa prochaine gamme de smartphones. L'iPhone 13 connaîtra-t-il le même succès que l'iPhone 12 ?

Le lancement de la série iPhone 13 arrive à grand pas : Apple devrait annoncer les smartphones de la nouvelle gamme lors d'une keynote le mardi 14 septembre 2021. Les précommandes ouvriraient le vendredi 17 septembre pour une sortie dans les magasins le 24 septembre. Il n'y a plus que quelques semaines à patienter, donc. Mais les smartphones rencontreront-ils le même succès que les différentes déclinaisons de l'iPhone 12 ?

Grâce à leur design inspiré des iPhone 4, la compatibilité 5G et des nouveautés comme la recharge sans fil MagSafe, les iPhone 12 ont rencontré un succès tonitruant, et d'après les informations de nos confrères de Bloomberg, Apple s’attendrait à des ventes 20% supérieures pour l’iPhone 13.

iPhone 13 : Apple s'attend à un succès colossal

Ces dernières années, Apple a toujours demandé à ses partenaires de produire un stock de 75 millions de nouveaux iPhone pour le lancement. En fonction de la demande, l'entreprise adapte ensuite la production. Cette fois-ci, la marque technologique emblématique aurait passé une commande massive de plus de 100 millions de puces A15 Bionic qui seront utilisées dans les iPhones de nouvelle génération. Apple prévoirait donc d'augmenter le chiffre de l'année dernière de plus de 25 %. Victime de la pénurie de puces qui retarde la production de ses appareils, il se peut aussi que la société s’assure de ne pas voir le nombre d'appareils “iPhone 13” produits limité.

La puce A15 Bionic, fabriquée par TSMC, devrait utiliser la même technologie de 5 nm que l'actuelle A14 Bionic qui équipe les modèles iPad Air et iPhone 12 actuellement disponibles sur le marché, avec quatre cœurs à haute efficacité et deux à haute performance. Elle devrait offrir des améliorations en termes de performances et d'autonomie.

Même si Apple fait tout pour éviter cette année les fuites, la firme ayant même été jusqu’à menacer de porter plainte contre les leakers, nous connaissons de nombreuses informations au sujet de la nouvelle gamme. Parmi les innovations, on peut citer la recharge « rapide » de 25 Watts, l’écran always-on façon Android, ou encore une connexion Wifi plus rapide que jamais.

Source : MacRumors