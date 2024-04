iPhone 15 : il est possible d’augmenter vous-même le stockage de votre smartphone, cette vidéo le prouve

Une récente vidéo publiée par la chaîne YouTube KingSener montre comment augmenter le stockage de base de l'iPhone 15 Pro de 128GB à 512GB. Ce processus complexe, bien que réalisable, nécessite des compétences techniques avancées. Nous vous recommandons toutefois de confier cette opération à des professionnels pour éviter tout risque.

Contrairement à certains fabricants de smartphones de diverses marques qui offrent des emplacements pour cartes mémoire, Apple n'a pas encore proposé d'option pour étendre facilement le stockage sur des iPhone. Cependant, une démonstration récente sur YouTube par KingSener vient nous montrer comment le stockage interne de l'iPhone 15 Pro peut être quadruplé, passant de 128GB à 512GB. Mais attention, cette modification est décrite comme minutieuse et risquée par lui-même, surtout pour ceux qui ne possèdent pas les outils spéciaux nécessaires.

Sur le même sujet – Il fabrique sa propre carte graphique en seulement deux semaines, ça a été un enfer

Le processus détaillé dans la vidéo commence par le démontage de l'iPhone. Il inclut en particulier la dépose de l'écran et de la carte mère. La puce de 128GB est ensuite retirée et remplacée par une nouvelle de 512GB, après bien sûr, un nettoyage méticuleux. Malgré la possibilité de réaliser cette modification, les risques de dommages irréversibles sont élevés. La moindre erreur pourrait rendre l'appareil inutilisable.

Ce Youtuber a multiplié par 4 la mémoire de son iPhone 15 Pro

La modification du stockage interne de l'iPhone 15 Pro, telle que présentée dans une vidéo récente, implique des manipulations complexes qui rendent la procédure particulièrement risquée pour un utilisateur non professionnel. Les erreurs durant le processus peuvent causer des dommages, qui mettent en péril non seulement la garantie de l'appareil mais également son bon fonctionnement. De plus, les outils nécessaires à de telles modifications – comme les équipements pour manipuler et souder de nouveaux composants de mémoire – ne sont pas facilement accessibles au grand public.

A lire également – AirPods Max : découvrez comment rendre le casque compatible USB-C si vous êtes bricoleur

Bien que la vidéo de KingSener soit impressionnante et éducative, elle sert plus à montrer ses compétences techniques et la complexité du processus qu'à vous encourager à modifier votre iPhone. Les spécialistes comme ce Youtuber proposent leurs services pour ceux qui cherchent à augmenter la capacité de stockage de leur appareil, mais il est préférable de laisser de telles interventions aux mains d'experts qualifiés.