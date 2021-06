iPhone 13 : keynote le 14 septembre 2021, ça se confirme

Les iPhone 13 arriveront dans les temps. D'après un faisceau de fuites, Apple présentera les nouveaux iPhone dès le mardi 14 septembre 2021. Malgré la pénurie de puces informatiques qui paralyse toute l'industrie, le géant de Cupertino resterait fidèle à son calendrier habituel.

D'après Jon Prosser, leaker et Youtubeur spécialisé, Apple ambitionne d'annoncer les iPhone 13 dès le mardi 14 septembre 2021. C'est cohérent avec les habitudes du constructeur californien. L'an dernier, Apple avait cependant différé le lancement des iPhone 12 de plusieurs semaines suite aux mesures de confinement contre le Covid-19 et les retards accumulés par ses lignes de production.

L'informateur explique se baser essentiellement sur un rapport de Dan Ives, analyste financier de la banque d’investissement américaine Wedbush Securities, que nous avons relayé dans nos colonnes. L'analyste y assurait que les iPhone 13 sortiront dans les magasins dès le 24 septembre 2021.

Pas d'iPhone 13 ? Apple appellerait cette nouvelle génération “iPhone 12S”

Dans ces conditions, il est vraisemblable qu'Apple annonce ses smartphones le 14 septembre. Si la marque reste calquée sur le calendrier de ces précédentes années, les précommandes devraient ouvrir dès le vendredi 17 septembre 2021.

Dans un autre article, Jon Prosser estime qu'Apple fera l'impasse sur l'appellation “iPhone 13”. Le géant américain opterait plutôt pour “iPhone 12S” qui rappelle la nomenclature employée à l'époque des iPhone 5S et iPhone 6S. Ce revirement confirme les rumeurs évoquant des améliorations timides par rapport aux iPhone 12.

Ainsi, Apple reprendrait l'essentiel des fondamentaux introduits en 2020, comme les tranches plantes, un bloc photo proéminent, la recharge MagSafe et un design général qui rappelle l'iPhone 4. Les iPhone 13 devraient s'inscrire dans cette continuité tout en inaugurant certaines nouveautés. Les fuites évoquent un écran 120 Hz ProMotion, un capteur ultra grand-angle avec autofocus sur les versions Pro et une encoche réduite.

Evidemment, on vous invite à prendre les informations de Jon Prosser avec du recul. Il n'est pas rare que le leaker relaie des informations qui se révèlent fausses. Néanmoins, on notera que de nombreux informateurs et médias spécialisés s'accordent avec lui sur le sujet des iPhone 13. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs iPhone.