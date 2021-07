iPhone 13 : Apple s’attend à des ventes 20% supérieures aux iPhone 12

Apple s'attend à ce que les iPhone 13 rencontrent un succès colossal. Le géant de Cupertino espère vendre 20% de smartphones en plus que l'an dernier. Apple d'ailleurs demandé à ses fournisseurs d'augmenter la production afin de pouvoir répondre à la demande qui s'annonce gargantuesque.

Grâce à leur design inspiré des iPhone 4, la 5G et des nouveautés comme la recharge sans fil MagSafe, les iPhone 12 ont rencontré un succès tonitruant. En l'espace de 7 mois, Apple a vendu 100 millions d'exemplaires dans le monde. La gamme des iPhone 12 s'impose comme l'un des plus gros succès commerciaux de la marque. Malgré l'approche des iPhone 13, la demande ne faiblit pas.

D'après les informations de nos confrères de Bloomberg, Apple espère vendre encore plus d'iPhone 13 que d'iPhone 12. Alors que la production de masse devrait débuter sous peu, le groupe a demandé à ses fournisseurs de produire 90 millions d'exemplaires. C'est une augmentation de 20% par rapport aux iPhone 12.

Une nouvelle génération d'iPhone de transition

Ces dernières années, Apple a toujours demandé à ses partenaires de produire un stock de 75 millions de nouveaux iPhone pour le lancement. En fonction de la demande, l'entreprise adapte ensuite la production. D'après Bloomberg, l'augmentation de la commande initiale montre qu'Apple est confiant et estime que les iPhone 13 se vendront comme des petits pains.

Pourtant, les iPhone 13 s'annoncent comme une génération de transition. Visuellement, Apple reprend les fondamentaux introduits l'an dernier, comme le cadre anguleux tout de métal qui rappelle les anciens iPhone et des tranches plates. Les nouvelles fonctionnalités seront discrètes et peu nombreuses. Évoquant une mise à jour “plus progressive que l'an dernier”, Bloomberg assure qu'Apple va “mettre l'accent sur les améliorations du processeur, de l'appareil photo et de l'écran”. Parmi les nouveautés attendues, citons l'écran 120 Hz ProMotion LTPO sur les iPhone Pro, une encoche plus fine, 4 coloris exclusifs et un SoC Bionic A15.

Enfin, Bloomberg confirme qu'Apple n'a pris de retard dans son calendrier malgré la pénurie de puces. La keynote de présentation aura bien lieu en septembre pour une sortie sur le marché fin du même mois. On vous en dit plus dès que possible sur les iPhone 13. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Bloomberg