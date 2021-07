L’iPhone 13 pourrait bénéficier de la recharge “rapide” de 25 Watts

L’iPhone 13 devrait être annoncé en septembre si tout se passe bien. L’une des petites innovations du smartphone serait la compatibilité avec la recharge rapide de 25 Watts. Même avec ça, Apple serait toujours bien en-dessous de la concurrence à ce niveau.

La recharge rapide est l’une des dernières lubies des constructeurs de smartphones. C’est à celui qui apportera le plus de puissance. Apple est à la traîne de ce côté et cela ne risque pas de changer avec l’iPhone 13.

MacRumors affirme en effet que l’iPhone 13 serait compatible avec la recharge de 25 Watts. Une recharge pas si rapide qui n’est pas un grand pas en avant par rapport à l’iPhone 12, compatible avec la recharge de 20 Watts. Apple semble donc garder son cap sur ce segment.

Apple devrait encore vendre son chargeur à part

Selon le site, les utilisateurs pourront se servir d'un chargeur tiers plus puissant pour profiter de cette charge rapide ou alors acheter directement un chargeur Apple. On le rappelle, depuis l’iPhone 12 les chargeurs ne sont plus fournis dans la boîte du téléphone. Il faut payer 25 euros pour s'en procurer un de 20 Watts sur l’Apple Store. On peut s’attendre à un chargeur de 25 Watts au même tarif.

Passer de 20 à 25 Watts n’apportera pas de changement majeur. On peut même parier sur le fait que l’utilisateur ne verra pas la différence. On pourrait y gagner quelques minutes, en encore. Pour vous donner une idée, nous avons mesuré une pleine recharge de l’iPhone 12 en 65 minutes. L'iPhone 13 devrait être du même acabit si cette fuite est confirmée.

Aujourd’hui, les différents constructeurs misent sur la recharge rapide pour séduire. C’est le cas de Xiaomi ou de OnePlus, qui proposent des chargeurs de 65 watts capables de réalimenter un smartphone en entier en moins de 40 minutes. A noter qu’Apple n’est pas le seul constructeur à avoir du retard en la matière, puisque c’est aussi le cas de Samsung qui propose une capacité de 25 Watts maximum sur ses Galaxy S21.

L’iPhone 13 ne devrait pas complètement changer la formule, mais signer une simple évolution par rapport à l’iPhone 12. Parmi les nouveautés attendues, un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur l’écran. Des AirPods 3 pourraient aussi être présentés en même temps que le téléphone.

Source : MacRumors