iPhone 13 : Apple menace de porter plainte contre les leakers

Apple a décidé de montrer les dents face aux nombreuses fuites autour de l'iPhone 13. Le constructeur a commencé à envoyer plusieurs lettres de menace aux leakers les plus influents de la communauté Apple. L'objectif est clair, limiter au maximum à l'avenir les fuites liées aux futurs produits de la marque à la pomme.

Comme vous le savez peut-être, les fuites concernant l'iPhone 13 se multiplient sur la toile depuis ces dernières semaines. Nous avons par exemple pu découvrir des photos d'un prototype de l'iPhone 13 mini, tandis que les prix de l'ensemble de la gamme iPhone 13 ont été divulgués plusieurs mois avant la présentation officielle. En avril 2021, un leaker a révélé que le lecteur d'empreintes TouchID sous l'écran serait bel et bien de la partie sur l'iPhone 13.

Sans surprise, ces nombreuses fuites agacent passablement Apple, qui a décidé de remédier au problème. La marque à la pomme a demandé à ses avocats d'envoyer des lettres d'avertissements aux leakers qui ont partagé des informations concernant l'iPhone 13 sur la toile. C'est en tout cas ce qu'affirme Kang, l'un des informateurs les plus réputés et les écoutés de la communauté Apple.

Apple assure que ces fuites affectent l'entreprise

En effet, l'insider raconte avoir reçu une lettre provenant du département juridique de la firme de Cupertino. Dans cette missive, les avocats d'Apple rappellent que “la fuite d'informations sur des produits non-commercialisés peut affecter l'entreprise de multiples façons, notamment en donnant aux concurrents l'accès à des informations confidentielles et en trompant les clients, car ce qui est divulgué peut être inexact”.

Comme le précise Kang, Apple a joint dans cette lettre plusieurs captures d'écran de ses récentes révélations publiées sur Weibo, qui contenaient notamment des dates de sortie potentielles de l'iPhone 13 et certaines suggestions d'achat. Kang, qui gère également une boutique dédiée à la réparation et à la vente d'accessoires pour iPhone, a annoncé qu'il ne posterait plus d'informations sur les prochains produits Apple, que ce soit sous la forme d'énigmes ou de manière plus explicite.

Pour rappel, Kang s'est illustré à de multiples reprises avec des fuites concernant les appareils de la marque à la pomme. L'informateur avait par exemple dévoilé l'intégralité des modèles de l'iPhone 12 peu de temps avant leur présentation, tout comme l'intégration du chargeur MagSafe.

Source : 9To5Mac