iPhone 13 : Apple adopterait un affichage 120 Hz pour deux des modèles

En 2021, Apple aurait l’intention d’améliorer l’affichage de deux déclinaisons de l’iPhone 13. Cette dalle profiterait notamment d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, rattrapant ainsi une partie du retard face à la concurrence. Ce taux de rafraichissement serait en outre variable afin d’être moins gourmand en énergie.

Cette année, Apple a sorti 5 iPhone. L’iPhone SE (2020) en début d’année. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro en octobre. L’iPhone 12 Mini et l’iPhone 12 Pro Max en novembre. Nous avons testé l’ensemble de ces smartphones. Et l’un des points communs entre tous est le taux de rafraichissement de la dalle tactile : elle est fixée à 60 Hz. Cela veut dire que l’écran de ces smartphones rafraichit 60 fois par seconde l’image qu’il affiche.

C’est un chiffre relativement faible par rapport à la concurrence directe. Samsung propose des dalles 120 Hz dans les Galaxy S20 et les Galaxy Note 20. Huawei propose des dalles 90 Hz avec le P40 Pro et le Mate 40 Pro. Sony propose une dalle 120 Hz dans le Xperia 5 II. OnePlus propose du 120 Hz avec le OnePlus 8T et le OnePlus 8 Pro, ainsi que du 90 Hz avec le OnePlus 8. Et Asus monte à 144 Hz avec le ROG Phone 3 et propose du 90 Hz avec le ZenFone 7 Pro.

Deux iPhone avec écrans 120 Hz en 2021

Apple est donc en retard sur le taux de rafraichissement. Mais cela pourrait changer l’année prochaine. Selon une rumeur relayée par la presse coréenne, la firme de Cupertino aurait décidé d’intégrer de nouvelles dalles OLED avec certains de ses iPhone 13. Premier changement, le taux de rafraichissement monterait jusqu’à 120 Hz et serait variable (comme sur le ROG Phone 3 et le Galaxy Note 20 Ultra). Cela veut dire que le système d’exploitation pourra baisser ou monter le taux de rafraichissement en fonction du contenu.

Deux des iPhone 13 seulement profiteraient du taux de rafraichissement amélioré. Nous pensons qu’il devrait s’agir des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, justifiant ainsi un peu plus encore la différence de prix. Et nous espérons que ce changement sera assorti d’une amélioration de la capacité de la batterie de ces téléphones, notamment de l’iPhone 13 Pro, car l’iPhone 12 Pro est assez décevant sur ce point. Et un taux de rafraichissement plus élevé consommerait plus d’énergie encore. La presse coréenne explique enfin que les dalles seront produites par Samsung Display et LG Display.

