iPhone 13 : Apple abandonnerait le port lightning dès 2021

L’iPhone 13 pourrait être dépourvu de port Lighting, révèle un informateur. Plutôt que de passer à l’USB-C, Apple préférerait proposer un iPhone dépouillé du moindre port de charge. Pour charger la batterie du terminal, les utilisateurs devront passer par la recharge sans fil QI ou MagSafe.

Depuis les iPhone 5, tous les iPhone embarquent un port Lighting propriétaire. C’est aussi le cas des iPhone 12 sortis cette année. D’après les informations collectées par Jon Prosser, célèbre informateur et analyste, Apple s’apprête à dire adieu à la fameuse connectique dès l’année prochaine.

Selon lui, un des 4 iPhone 13 serait dépourvu de port Lightning. Ce n’est pas la première fois que Prosser prophétise la disparition du Lightning. En mai dernier, il affirmait déjà qu’Apple travaillait sur des iPhone 13 sans le moindre port de recharge. Un autre leaker réputé, Fudge, abondait dans le même sens à la même période. Il assurait même que des prototypes d’iPhone 12 sans port avaient déjà été conçus par les ingénieurs d’Apple. La firme de Cupertino aurait envisagé de faire l’impasse sur le port dès cette année avant de se raviser.

Pas d’USB-C sur les iPhone 13, Apple miserait tout sur le MagSafe

Pour remplacer le port Lighting, Apple ne se tournerait pas vers l’USB-C. Soucieux de proposer un futur sans fil, la firme de Cupertino miserait plutôt tout sur la technologie de recharge sans fil MagSafe. Inaugurée avec les iPhone 12, cette technologie s’inspire du connecteur magnétique des anciens MacBooks.

Grâce à des aimants situés dans le dos des iPhone, le chargeur aligne automatiquement ses bobines avec celles intégrées dans les iPhone. De facto, le MagSafe garantit une charge sans fil efficace. In fine, la charge MagSafe est 2 fois plus rapide que la recharge par induction classique des iPhone, qui est limitée à 7,5W.

En attendant d’autres fuites, on vous invite à prendre les informations de Jon Prosser avec du recul. L’informateur s’est en effet trompé à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Néanmoins, la disparition du Lightning cadre avec les ambitions d’Apple. Pour rappel, Apple devrait annoncer les iPhone 13 dès le mois de septembre 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.