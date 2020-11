iPhone 12 Pro vs Galaxy Note 20 Ultra : ce speed test révèle lequel est le plus rapide

L'iPhone 12 Pro affronte le Galaxy Note 20 Ultra dans un speed test. Orientés haut de gamme, les deux smartphones offrent des performances de haut vol grâce à une fiche technique en acier trempé. Mais lequel est vraiment le plus rapide ? Verdict ci-dessous.

Les vidéastes derrière la chaîne YouTube PhoneBuff ont organisé un speed test afin de mettre à l'épreuve les performances de l'iPhone 12 Pro, le dernier flagship haut de gamme d'Apple, et du Galaxy Note 20 Ultra, la dernière phablette premium de Samsung.

Dans le cadre de ce test, l'iPhone 12 Pro avec SoC A14 Bionic gravé en 5nm et couplé à 6 Go de RAM affronte le Galaxy Note 20 Ultra avec chipset Snapdragon 865 épaulé par 12 Go de mémoire vive et gravé en 7nm. Il s'agit donc d'une unité vendue sur le marché américain. Sur les Note 20 vendus en Europe, Samsung intègre un SoC maison, l'Exynos 990 (7nm).

Sur le même sujet : iPhone 12 Pro – les benchmarks le confirment, il a 2 fois moins d’autonomie gaming que l’iPhone 11 Pro

Victoire à l'iPhone 12 Pro

Pour rappel, un speed test mesure le temps que prennent les deux smartphones pour ouvrir plusieurs applications, dont Facebook, Microsoft Word, Adobe Rush ou des jeux sur mobile. Ce test met donc en exergue la vitesse avec laquelle un terminal peut lancer une application ou lancer une tâche quelconque.

Dès les premières applications ouvertes, l'iPhone 12 Pro parvient à prendre l'avantage sur son rival. Le smartphone d'Apple termine le premier tour après une minute et 41 secondes. De son côté, le Galaxy Note 20 Ultra prend une minute et 55 secondes pour réaliser les mêmes tâches.

Lors du deuxième round, PhoneBuff mesure la capacité de chaque smartphone à maintenir les applications en arrière-plan ouvertes. Une fois les applications déjà ouvertes, certains appareils se montrent beaucoup plus rapides. C'est généralement le cas des iPhone grâce à l'optimisation logicielle d'iOS.

Sur ce terrain, le Note 20 Ultra rattrape pourtant son retard en éditant des photos plus rapidement que l'iPhone. Malheureusement pour Samsung, l'iPhone 12 Pro reprend vite la tête de la course en exportant des vidéos sur Adobe Rush “plus rapidement que n'importe quel smartphone” grâce à son chipset A14. Par la suite, l'iPhone continue de creuser l'écart en maintenant sa vitesse d'exécution. De son côté, le Note 20 Ultra affiche des performances de plus en plus réduites. Finalement, l'iPhone 12 Pro a terminé le second tour avec 4 secondes d'avances sur le flagship de Samsung.