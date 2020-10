iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max : quelles différences, lequel acheter ?

iPhone 12 Pro ou iPhone 12 Pro Max ? Les deux modèles sont assez similaires, mais il existe tout de même quelques différences qui peuvent faire pencher la balance en faveur de l'un ou l'autre. C'est ce que nous allons constater dans ce comparatif qui devrait vous aider à faire votre choix entre les deux nouveaux iPhone premium.

Apple a présenté quatre nouveaux modèles d'iPhone pour renouveler sa gamme. Parmi eux, deux solutions particulièrement premium se distinguent : les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Les derniers flagships de la marque à la pomme apportent bon nombre de nouvelles fonctionnalités, mais qu'est-ce qui différencie ces deux références entre elles ? Lequel correspond le mieux à vos besoins ? Les réponses à ces questions dans ce comparatif.

Fiche technique des iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

À la vue des spécifications techniques, il semble qu'il y ait peu de différences entre les deux smartphones. Pourtant, en entrant dans le détail, nous constatons tout de même des divergences non négligeables entre l'iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Ecran 6,1"

Super Retina XDR OLED

2532 x 1170 pixels

460 ppp 6,7"

Super Retina XDR OLED

2778 x 1284 pixels

458 ppp

Chipset A14 (5nm) A14 (5nm) OS iOS 14 iOS 14 RAM 6 Go 6 Go Stockage 128 / 256 / 512 Go 128 / 256 / 512 Go microSD Non Non Capteur principal Ultra grand-angle (120°) 12 MP, f/2.4

Grand angle 12 MP, f/1.6

Téléobjectif 12 MP, f/2.0

scanner Lidar 3D

Zoom optique 4x

Zoom numérique jusqu'à 10x

OIS Ultra grand-angle (120°) 12 MP, f/2.4

Grand angle 12 MP, f/1.6

Téléobjectif 12 MP, f/2.2

scanner Lidar 3D

Zoom optique 5x

Zoom numérique jusqu'à 12x

Stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur grand-angle Capteur selfie 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 Batterie 2815 mAh

Recharge rapide filaire 20W

Recharge rapide sans fil jusqu'à 15W avec MagSafe 3687 mAh

Recharge rapide filaire 20W

Recharge rapide sans fil jusqu'à 15W avec MagSafe 5G Oui Oui Biométrie Face ID Face ID Résistance à l'eau IP68 IP68

Le compact de l'iPhone 12 Pro ou le grand format de l'iPhone 12 Pro Max ?

Au niveau de design, les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont similaires. Même encoche logeant le capteur photo frontal et les scanners 3D de Face ID à l'avant, taille des bordures similaire, tranches plates, même bloc photo dans le coin supérieur gauche à l'arrière… Idem pour les matériaux utilisés, avec une protection Ceramic Shield pour la dalle (quatre fois plus résistante aux chutes que sur l'ancienne génération d'iPhone), un verre de texture matte à l'arrière et un cadre en acier inoxydable. Même les coloris sont identiques : argent, doré, gris graphite et bleu pour les deux modèles. Sans surprise, pas de prise jack 3.5mm pour l'audio d'un côté comme de l'autre. La certification IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) de résistance à l'eau et la poussière est par contre présente sur le Pro comme le Pro Max.

Finalement, les deux appareils se distinguent par leurs dimensions et leur poids. Les amateurs de format compact apprécieront l'iPhone 12 Pro, qui propose une taille similaire à celle de l'iPhone 12, à savoir 146,7 x 71,5 x 7,4mm. L'iPhone 12 Pro Max est plus difficile à manier à une main et à faire entrer dans une poche puisqu'il mesure 160,8 x 78,1 x 7,4 mm. Avec ses 228 grammes, la version Max pèse aussi sensiblement plus lourd que les 189 grammes de l'iPhone 12 Pro.

Seule la taille de l'écran diffère entre les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

Les deux appareils embarquent une dalle OLED Super Retina XDR display, qui partagent quasiment toutes les mêmes caractéristiques : compatibilité HDR, True Tone, large gamme de couleurs (P3), Haptic Touch, contraste 2 000 000:1 (standard), luminosité maximale de 800 nits (standard) ou 1 200 nits (HDR), revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts, affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères. On retrouve également une fréquence de rafraichissement de 60 Hz, Apple ayant finalement repoussé d'un an l'arrivée du 120 Hz sur ses produits afin de se donner le temps de résoudre des soucis liés à l'autonomie.

La diagonale de l'iPhone 12 Pro Max atteint les 6,7 pouces, alors que l'iPhone 12 Pro se contente des mêmes 6,1 pouces que l'iPhone 12. C'est la principale différence entre les deux modèles en termes d'écran, à vous de savoir si vous préférez la maniabilité d'un mobile avec dalle d'un peu plus de 6 pouces ou le confort de visionnage offert par une surface plus grande. Apple a ajusté la définition pour que les deux devices offrent à peu près la même résolution : 2532 x 1170 pixels soit 460 pixels par pouce pour l'iPhone 12 Pro et 2778 x 1284 pixels soit 458 pixels par pouce pour la version Pro Max.

Des performances du tonnerre

Tous les nouveaux iPhone sont équipés du même SoC, l'A14 Bionic fabriqué selon un procédé de gravure en 5nm. Cette puce permet de bénéficier d'un gain de performances sans pour autant consommer plus d'énergie et tirer sur la batterie. L'A14 Bionic des iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max est clairement le SoC le plus puissant du marché mobile actuellement, les deux smartphones sont extrêmement rapides pour toutes les tâches qu'ils peuvent exécuter. Ils sont aussi compatibles 5G (fréquences sub-6GHz seulement en France, le mmWave est réservé aux États-Unis).

La puce embarque aussi un Neural Engine nouvelle génération, avec des capacités liées à l'intelligence artificielle et au machine learning encore boostées. Apple évoque une augmentation de 80% des performances par rapport au A13 des iPhone 11. En ce qui concerne la mémoire vive, la firme de Cupertino a consenti un passage à 6 Go de RAM, contre 4 Go pour l'iPhone 12 ou les iPhone 11 Pro de l'année dernière. Mais là encore, pas de changements entre les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Même le stockage est identique, avec trois options de configuration possibles : 128, 256 et 512 Go. Vous pouvez oublier l'extension de mémoire par carte microSD, il n'y a aucun emplacement disponible, sur le Pro comme le Pro Max.

Une meilleure autonomie pour l'iPhone 12 Pro Max

Cette année, Apple a réduit la taille des batteries malgré la consommation énergétique de la 5G. Le groupe américain compte sur les optimisations logicielles et sur sa nouvelle puce peu gourmande pour conserver une bonne autonomie. L'iPhone 12 Pro est ainsi équipé d'une petite batterie de 2815 mAh, comme l'iPhone 12. La version Max a heureusement le droit à une capacité plus élevée de 3687 mAh, nécessaire pour alimenter son grand écran.

Apple annonce jusqu’à 17 heures de lecture vidéo, jusqu’à 11 heures de streaming vidéo et jusqu’à 65 heures de lecture audio en termes d'autonomie pour l'iPhone 12 Pro. Le modèle Max s'en sort un peu mieux avec respectivement 20, 12 et 80 heures d'autonomie pour ces trois activités.

Pour la recharge, pas de différences, les deux modèles ont droit à une recharge filaire 20W. Attention, le chargeur n'est pas inclus dans la boîte, il faut donc l'acheter séparément, chez Apple ou chez un tiers. Prenez seulement bien soin d'investir dans un chargeur supportant au moins 20W pour profiter d'une telle puissance de charge.

Les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max profitent d'une recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15W. Mais là encore, il faut acheter un chargeur sans fil compatible qui n'est pas fourni avec le smartphone. Celui-ci vient avec un système d'aimants d’ajustement qui permet de positionner facilement le smartphone au meilleur emplacement sur le tapis de charge afin de ne pas perdre d'énergie et de recharger plus rapidement l'iPhone.

La recharge sans fil utilisant le standard Qi plus traditionnel est également présente, mais jusqu’à 7,5 W seulement. Pas de recharge inversée ni sur le Pro ni sur le Pro Max.

Des pros de la photo

C'est sur la photo que les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont le plus impressionnants par rapport à l'iPhone 12. Ils sont pourvus d'un triple capteur ainsi constitué : un module principal de 12 MP et ouverture f/1.6, un capteur ultra grand-angle (120°) de 12 MP, f/2.4 et un téléobjectif de 12 MP (f/2.0 pour l'iPhone 12 Pro et f/2.2 pour l'iPhone 12 Pro Max). L'iPhone 12 Pro permet un zoom optique jusqu'à 4x, contre jusqu'à 5x pour le modèle Max, qui bénéficie également d'un zoom numérique un peu plus impressionnant (jusqu'à 12x contre jusqu'à 10x sur le Pro). Nouveauté cette année, on retrouve aussi un scanner Lidar 3D au dos des iPhone Pro, de quoi améliorer les effets bokeh, la gestion de la profondeur et les fonctionnalités de réalité augmentée.

À noter le très intéressant capteur principal de l'iPhone 12 Pro Max et ses gros pixels d'une taille de 1,7μm 47% plus larges que ceux de l'iPhone 12 Pro. Une caractéristique qui le rend excellent dans la capture de la lumière et donc dans les conditions de basse luminosité.

Au niveau des fonctionnalités, le mode nuit, le Deep Fusion, le Smart HDR 3 avec détection de la scène, le mode Rafale, la stabilisation automatique de l’image et bien d'autres encore sont disponibles aussi bien sur l'iPhone 12 Pro que sur l'iPhone 12 Pro Max. Ils supportent aussi tous deux le tout nouveau format d'image Apple ProRAW, une version améliorée du RAW qui permet de retoucher les clichés sans en affecter la qualité. Ils proposent aussi l'enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 60 images par seconde et en 4K. Un mode slow-motion en 120 ou 240 images par seconde est proposé, ainsi qu'une stabilisation vidéo de qualité cinéma.

Prix des iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

Forcément, la version Max est plus chère, voici tous les tarifs :

iPhone 12 Pro (128 / 256 / 512 Go) : 1159€ / 1279€ / 1509€

1159€ / 1279€ / 1509€ iPhone 12 Pro Max (128 / 256 / 512 Go) : 1259€ / 1379€ / 1609€

Nous avons donc une différence de 100 euros pour chaque variante entre les Pro et les Pro Max.

Alors, iPhone 12 Pro ou iPhone 12 Pro Max ?

Avec une meilleure autonomie et une légère avance en photo sur l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Max semble être (de peu) une proposition plus intéressante pour 100 euros de plus. Si vous hésitez entre les deux modèles, vous n'êtes certainement pas à cette différence de prix près.

Mais le vrai choix se fait en fait sur le format de l'appareil. Si vous préférez un smartphone plus compact, l'iPhone 12 Pro est pour vous. Si vous désirez une diagonale d'écran confortable digne des mobiles Android, tournez-vous alors vers l'iPhone 12 Pro Max.