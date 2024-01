iPad 2022 : jolie baisse de prix sur la tablette Apple avec USB-C

À la recherche de l'iPad 2022 en promotion ? Actuellement, la tablette Apple avec USB-C fait l'objet d'une jolie baisse de prix sur le site Amazon. L'appareil de la marque à la Pomme bénéficie en effet d'une réduction de près de 25%.

Après les écouteurs AirPods Pro 2 à prix réduit, c'est au tour du modèle 2022 de l'iPad d'être en promotion chez Amazon. Disponible en plusieurs coloris et dans sa version Wifi, la tablette Apple avec USB-C avec 64 Go de stockage est à 449 euros au lieu de 589 euros. La remise de 140 euros est effectuée automatiquement par le site e-commerce. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Dévoilé en même temps que l'iPad Pro avec le processeur M2, l'iPad classique de 10e génération est équipé d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces avec une résolution de 2360 x 1640 pixels à 264 pixels par pouce et un affichage True Tone. On retrouve aussi une puce A14 Bionic avec un CPU 6 cœurs, un GPU 4 cœurs et le Neural Engine 16 cœurs. La mémoire vive est de 4 Go de RAM, le système d'exploitation est iPadOS 16 et l'autonomie peut avoisiner les 10 heures d'utilisation.

De son côté, la partie photo se compose d'un capteur arrière de 12 MP (grand angle) et d'une caméra frontale ultra grand-angle de 12 MP. Pour terminer, la connectivité est constituée du Wi-Fi 6, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2 et d'un connecteur USB-C où un câble de charge USB‑C et un adaptateur secteur USB‑C 20 W sont fournis avec la tablette.