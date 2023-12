À quelques jours du coup d'envoi des fêtes de fin d'année, les sites du groupe Fnac/Darty ont décidé de baisser le prix du Galaxy Book 3 Pro. Le PC portable Samsung bénéficie en effet d'une réduction de 700 euros, mais aussi d'une offre de remboursement de 200 euros.

Alors que la période des fêtes de fin d'année 2023 approche à grands pas, les clients des sites du groupe Fnac/Darty peuvent profiter d'un bon plan sur l'achat d'un PC portable Samsung de la gamme Galaxy. Proposé dans un coloris gris anthracite, le Samsung Galaxy Book 3 Pro est à 1299,99 euros au lieu de 1999,99 euros. La remise de 700 euros est effectuée automatiquement.

En plus de la réduction, le laptop de la marque coréenne est éligible à une offre de remboursement de 200 euros valable jusqu'au 27 décembre 2023 (voir conditions). En cumulant la remise et l'ODR, l'appareil revient donc à 1099,99 euros.

Successeur du Galaxy Book 2 Pro, le Book 3 Pro de la gamme Galaxy est doté d'un écran OLED de 14 pouces avec une définition de 2880 x 1800 pixels. Le PC portable Samsung lié au bon plan Fnac/Darty est également équipé d'un processeur Intel Core i7 de 13ème génération, d'une carte graphique Intel Iris Xe, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM et d'un espace de stockage de 512 Go en SSD. L'ensemble est alimenté par une batterie de 63 Wh et fonctionne sous le système d'exploitation Windows 11. On retrouve également le Bluetooth 5.1, le Wi-Fi 6E, un port USB Type-A 3.2, deux ports USB Type C (Thunderbolt 4.0) ou bien encore un port HDMI.