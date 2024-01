AirPods Pro 2 (USB-C) : les écouteurs Apple sont de retour à un très bon prix

Belle affaire à saisir chez Amazon ! Pendant une vente flash, le célèbre site de commerce en ligne propose les AirPods Pro 2 avec USB-C à un très bon prix.

Près de six mois après leur lancement en même temps que les iPhone 15, les AirPods Pro 2 équipés d'un port USB-C et fournis avec un boîtier de charge MagSafe font l'objet d'une offre promotionnelle chez Amazon. Affichée au prix conseillé de 279 euros, la paire d'écouteurs signée Apple voit son tarif diminuer à 239 euros. À titre d'information, la livraison du produit est gratuite à domicile et Amazon suggère de payer les écouteurs en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Compatible avec l'ensemble des appareils de la marque à la Pomme, le modèle 2023 des AirPods Pro de deuxième génération dispose notamment de la puce Apple H2, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de la réduction active du bruit et du mode Transparence. Les écouteurs Apple avec USB-C embarquent aussi deux micros beamforming, l'accéléromètre, l'audio spatial et diverses commandes.

Du côté de l'autonomie, les Apple AirPods Pro 2 (USB-C) peuvent être utilisés pendant une durée maximale de 30 heures par l'intermédiaire de l'étui de chargement. Enfin, les écouteurs Apple sont résistants à la poussière, à la transpiration et à l’eau grâce à l'indice de protection IP54.