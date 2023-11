Une clé USB 3.2 de la marque SanDisk fait l'objet d'une offre intéressante à saisir chez Amazon. La SanDisk Ultra Fit de 128 Go passe en effet sous la barre des 13 euros seulement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce bon plan consacré à l'univers de l'informatique, nous vous invitons à prendre la direction d'Amazon où le géant du commerce en ligne propose une clé USB 3.2 à bas prix.

En ce moment, la clé USB 3.2 SanDisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go est vendue par le célèbre site e-commerce au prix de 12,64 euros ; ce qui correspond au meilleur tarif constaté au cours de ces 30 derniers jours. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite en point relais.

À propos de ses principales caractéristiques, la SanDisk Ultra Fit est une clé USB 3.2 Gen. 1 (rétrocompatible USB 3.0 et USB 2.0) compacte et plug-and-stay haute vitesse qui dispose de performances élevées grâce à sa vitesse de lecture pouvant atteindre les 400 Mo/s. Garantie deux ans par le fabricant, la clé USB liée au bon plan Amazon a été conçue pour être reliée sur des tablettes, des TV, des consoles de jeu et des autoradios. Enfin, l'accessoire affiche des dimensions de 30 x 14 x 5 millimètres.