Une souris sans fil gaming est en promotion sur le site Amazon. En cette période de soldes d'hiver, la G502X Lightspeed bénéficie d'une belle réduction de 40 euros par rapport à son prix conseillé.

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon propose aux joueurs de s'offrir une souris sans fil gaming Logitech à moins de 100 euros. Affichée au prix conseillé de 149 euros, la G502X Lightspeed disponible dans un coloris blanc voit son tarif baisser à 99,99 euros. Cela correspond à une remise immédiate de 33%. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison du produit à domicile.

Compatible avec les ordinateurs tournant sous Windows et Mac, la G502X de Logitech est une souris sans fil pour gamer disposant d'un capteur optique HERO 25K, d'une résolution allant de 100 à 25 600 PPP et de la technologie sans fil Lightspeed pour une performance sans aucun temps de latence. On retrouve aussi des pieds en PTFE, treize commandes programmables, des commutateurs hybrides optiques-mécaniques Lightforce pour les boutons principaux gauche et droit, une molette de défilement redessinée avec deux modes de cliquet hyper rapides et précis, et une batterie optimisée pouvant durer jusqu'à 140 heures de jeu. Pour terminer, l'accessoire du constructeur suisse affiche des dimensions de 7.9 x 4.1 x 13.1 centimètres et un poids de 102 grammes.