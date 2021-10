iPad 2021 pas cher : où acheter la tablette d’Apple au meilleur prix ?

Le nouvel iPad 9ème génération est officiel ! La tablette d'Apple la plus abordable du marché a été présentée lors de la dernière keynote du constructeur le 14 septembre dernier au coté des nouveaux iPhone 13. Elle est disponible en France depuis le 24 septembre 2021. On fait le point sur les meilleures offres pour acheter l'iPad 2021 au prix le plus bas du marché.

💰iPad 2021 : où acheter la tablette pas chère d'Apple ?

Présenté lors de la traditionnelle keynote, l'iPad 2021 est disponible à l'achat auprès de l'ensemble des enseignes en ligne et sur le store officiel d'Apple. La version iPad Wi-Fi est proposée à 389 € en 64 Go ou 559 € en 256 Go. Concernant la version avec Wi-Fi et 4G LTE, elle est disponible à 529 € avec 64 Go de mémoire interne ou 699 € en 256 Go.

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'4ACHETER SUR LA FNAC

🤔Quelles sont les nouveautés apportées au nouvel iPad ?

Pas mal de nouveautés sur cette nouvelle formule de l'iPad 2021. Pour commencer, on y retrouve la puce A13 qui selon Apple lui fait gagner 20% en plus niveau rapidité par rapport à la génération précédente. Selon les dires de Melody Kuna, Senior Manager iPad Product Design, cet iPad est trois plus rapide que le meilleur ordinateur Chromebook et six fois plus rapides qu'une tablette Android.

Le moteur neuronal qu'embarque la puce A13 Bionic, permet au nouvel iPad de profiter de capacités d'apprentissage automatique. Par exemple, un grand nombre d'applications profitent ainsi des apports de l'IA afin proposer des services inédits comme LiveText. Ce dernier peut reconnaître le texte d'une photo sur lequel les utilisateurs pourront agir.

La partie photo a également été revue et améliorée avec notamment l'intégration d'un nouveau capteur frontal ultra large de 12 MP et un capteur arrière de 8 MP. Center Stage est ainsi accessible aux utilisateurs grâce à cet objectif et au moteur neuronal. Center Stage est une technologie qui permet de suivre automatiquement les personnes à l'écran lors d'un appel vidéo. Concernant l'affichage, cet iPad 2021 propose une dalle Retina d'une diagonale de 10,2 pouces et embarque la technologie True Tone, qui permet d'adapter l'affichage de l'écran (luminosité et couleurs) en fonction de votre environnement.

Côté accessoires, Apple assure pour l'iPad 2021 une compatibilité avec l'Apple Pencil de première génération, avec le Smart Connector et le Smart Keyboard, ainsi qu'avec d'autres claviers de constructeurs tiers comme Logitech.

Enfin, la tablette pas chère d'Apple embarque le nouveau système d'exploitation iPadOS 15 qui sera déployé le 20 septembre. Parmi les nouveautés présentes, on retrouvera par exemple la possibilité de disposer les widgets et les applis selon vos envies, un mode multitâche plus intuitif, l'application Notes qui s'étend à l'ensemble du système avec Quick Note ou l'arrivée de l'appli Translate qui permet de traduire à la volée n'importe quel texte.

Lire aussi : Meilleur iPad 2021 : quelle tablette Apple choisir ?