iPad 10 2022 pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

L'iPad de 10e génération est disponible en précommande et commencera à être livré le 26 octobre 2022. La nouvelle version de la tablette d'Apple fait peau neuve et se rapproche de l'iPad Air de 2022. Elle intègre une nouvelle puce, l'Apple A14 Bionic qui promet 20% de performances en plus. On vous dit où acheter l'iPad 2022 au meilleur prix.

Apple vient de lancer deux nouvelles tablettes en ce mois d'octobre : un iPad de 10e génération et un nouvel iPad Pro intégrant la puce M2. C'est la première tablette qui nous intéresse ici. Comparativement à l'iPad 9, elle introduit plusieurs nouveautés, dont un design complètement revu.

En dehors de sa nouvelle puce Apple A14 Bionic qui est 20% plus rapide, le design de l'iPad 10 est proche de celui du dernier iPad Air. Les bordures sont plus fines en façade grâce notamment à la disparition du bouton Home central. TouchID se trouve désormais sur le bouton d'allumage, ce qui constitue un changement notable comparativement aux précédentes générations de l'iPad.

Où acheter l'iPad 10 (2022) au meilleur prix ?

Le prix de départ de l'iPad 10 est fixé à 589 € pour la version de base (WiFi + 64 Go de stockage). Comme les iPhone 14 et 14 Pro, le prix augmente donc par rapport à la génération de 2021. Et force est de contacter qu'Apple a même augmenté le prix de l'iPad 9. Hausse du dollar oblige, elle est aujourd'hui plus chère qu'à son lancement.

Pour revenir à l'iPad 10 de 2022, elle est donc disponible en plusieurs variantes dont voici les prix de départ :

iPad 10 en version WiFi

64 Go : 589 €

: 256 Go : 789 €

iPad 10 (2022) WiFi 64 Go 589€ Voir 589€ Voir 589.99€ Voir 589.99€ Voir iPad 10 (2022) WiFi 256 Go 789€ Voir 789€ Voir 789.99€ Voir 789.99€ Voir

iPad 10 en version WiFi + 5G

64 Go : 789 €

: 256 Go : 989 €

iPad 10 (2022) 64 Go WiFi + 5G 789€ Voir 789€ Voir iPad 10 (2022) 256 Go WiFi + 5G 989€ Voir 989€ Voir 989.99€ Voir

Quelles sont les caractéristiques de l'iPad 2022 ?

L'iPad 2022 de 10e génération introduit des changements esthétiques et techniques. De l'extérieur, il affiche un design proche de celui de l'iPad Air 2022 avec un format de 10,9 pouces, des bordures moins imposantes, et surtout la disparition du bouton d'Accueil. Le capteur d'empreinte se trouve désormais sur la tranche, posé sur le bouton d'allumage.

Sous le capot, l'iPad 10 intègre la puce Apple A14 Bionic, soit le même SoC que les iPhone de la série 12. L'iPad 9 disposait de la puce A13. On passe donc à la génération d'après, mais c'est toujours deux générations de retard sur les iPhone les plus récents. Cela n'importe que peu au final, car l'A14 permet à l'iPad de 2022 d'offrir des performances confortables. La tablette est 20% plus puissante que son prédécesseur.

La partie photo a aussi été améliorée. Le capteur arrière passe de 8 à 12 mégapixels (grand angle). L’ouverture de l’objectif quant à elle passe de f/2.4 à f/1.8.Le HDR est désormais compatible en vidéo jusqu’à 30 images par seconde. L’iPad 10 filme aussi 4K à 60 images par seconde.

Le capteur Facetime en ce qui le concerne ne change pas (12 MP ultra grand-angle). Toutefois, il se situe désormais sur la longueur de la tablette et non sur le plus petit côté. Cela permet de passer des appels vidéo quand l'iPad est à l'horizontale, et notamment quand le clavier est attaché.

Car oui, l'Pad 2022 est compatible avec le Magic Keyboard Folio, mais aussi avec l'Apple Pencil (1re génération). Tous les deux sont vendus séparément. Enfin, la tablette est compatible WiFi 6, 5G et Bluetooth 5.2. En connexion filaire, elle dispose d'une connectique USB type-C.