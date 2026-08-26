iOS 27 : la date de lancement de la prochaine mise à jour majeure de l’iPhone est imminente

La future version majeure du système d’exploitation d’Apple, iOS 27, est prometteuse : la marque nous l’a présentée début juin. Mais après plusieurs mois de tests en bêta, une question reste en suspens : quand la mise à jour va-t-elle sortir ? Un large faisceau d’indices pointe une date en particulier.

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iOS 27. On sait déjà presque tout de la prochaine version du système d’exploitation d’Apple, qui devrait enfin faire entrer la marque à la pomme dans l’ère de l’IA. Et pour cause, la firme de Cupertino en a présenté la substantifique moelle – et bien plus – lors de sa keynote de juin dernier.

Mais une zone d’ombre demeure, et elle est cruciale : on ignore encore à quelle date l’entreprise prévoit de déployer la version stable d’iOS 27. Toutefois, si l’on se fie au calendrier auquel Apple nous a habitué ces dernières années, on peut essayer de la déduire.

iOS 27 devrait être lancé le…

iOS 27 n’a presque plus de secrets pour nous, bien qu’Apple garde encore quelques atouts dans sa manche. La firme de Cupertino a profité de sa dernière conférence pour présenter en long, en large et en travers les nouveautés qu’apportera la future version de son OS : iPhone compatibles, Siri AI, Apple Intelligence, Visual Intelligence, un égaliseur audio (il était temps !), Temps d’écran qui devient un contrôle parental moderne

Mais quand pourrons-nous en profiter ? Apple a pour habitude de sortir ses versions majeures d’iOS en septembre, après plusieurs mois de tests en versions bêta. En témoignent les dates de lancement de ces dernières années, compilées par 9to5Mac :

  • iOS 16 : lundi 12 septembre
  • iOS 17 : lundi 18 septembre
  • iOS 18 : lundi 16 septembre
  • iOS 26 : lundi 15 septembre

Ainsi, si l’on se réfère aux dernières années, on remarque que la firme de Cupertino opte pour une sortie le lundi, à la mi-septembre. Sur cette base, on peut raisonnablement penser qu’Apple lancera iOS 27 le lundi 14 septembre.

Cette supposition devrait être confirmée – ou infirmée – lors de l’événement de présentation de l’iPhone – dont on ne connaît pas avec certitude (pour le moment) la date. Mais celle pressentie est actuellement le 9 septembre. Et, historiquement, la keynote de rentrée intervient la semaine qui précède la sortie d’une version majeure d’iOS, ce qui renforce le faisceau d’indices autour du 14 septembre pour le lancement d’iOS 27.


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