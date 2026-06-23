Apple n’en a pas fini avec le RCS : iOS 27 ajoutera 2 fonctions clés aux messages entre iPhone et Android

Avec iOS 26.5, Apple a enfin apporté le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et smartphones Android. La firme travaille désormais à l’implémentation de nouvelles fonctionnalités pour fluidifier l’expérience des utilisateurs en renforçant l’interopérabilité du protocole entre les écosystèmes.

Le RCS et Apple, c’est une histoire qui marche – même si cela a été quelque peu laborieux. La marque à la pomme a fini par adopter ce protocole en 2024 avec iOS 18, mais il a fallu attendre mai 2026 et une mise à jour commune entre les firmes de Cupertino et de Mountain View pour que les messages RCS entre smartphones Android et iPhone soient enfin chiffrés de bout en bout.

Et après ? Puisqu’il s’agit de l’avancée la plus attendue concernant le RCS, Apple aurait pu se reposer sur ses lauriers. Que nenni ! L’entreprise s’affaire désormais à développer deux nouvelles fonctionnalités RCS pour améliorer l’expérience entre les écosystèmes.

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Apple améliore l’expérience RCS entre iPhone et Android : ce que va changer iOS 27

Il existe une fonctionnalité répandue sur les applications de messagerie instantanée : la possibilité de répondre à des messages spécifiques au sein d’une conversation. Cela permet de renforcer la clarté et d’éviter les quiproquos, notamment lorsque les messages se croisent. Et si cette option existe sur iMessage, elle n’était pas encore prise en charge par les messages RCS entre iPhone et téléphone Android.

Cette compatibilité, c’est notamment ce sur quoi travaille Apple actuellement avec la deuxième version bêta d’iOS 27 selon MacRumors. Comme avec iMessage, il suffit d’effectuer un appui long sur le message auquel on souhaite répondre spécifiquement pour accéder à l’option de réponse intégrée.

Mais ce n’est pas la seule amélioration que prépare la firme de Cupertino. Il est déjà possible de réagir aux images envoyées via le protocole RCS entre iPhone et terminal Android. Mais l’intégration de cette fonction n’est pas la plus optimale : plutôt que d’afficher l’émoji comme avec iMessage, c’est une description textuelle de la réaction qui est donnée. Avec la deuxième bêta d’iOS 27, Apple y remédie.

Si la prochaine version de l’OS d’Apple est, pour l’heure, entre les mains des développeurs, sa version stable devrait être déployée en septembre.