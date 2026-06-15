iOS 27 : Apple garderait encore des atouts dans sa manche, voici les fonctions en préparation

La semaine dernière s’est tenue la conférence annuelle d’Apple : la Worldwide Developers Conference. La future version de son système d’exploitation, iOS 27, était évidemment en tête d’affiche. Mais la marque à la pomme n’aurait pas encore abattu toutes ses cartes.

La Worldwide Developers Conference (WWDC) est l’événement printanier d’Apple qui y présente chaque année ses nouveautés logicielles à venir. Pour cette édition 2026, l’heure était – enfin – à l’intelligence artificielle : les fonctions et services inédits présentés devraient enfin permettre à la marque à la pomme d’entrer dans l’ère de l’IA – dans certains pays, du moins.

Nouvelle version d’Apple Intelligence, Siri AI, appareils compatibles et fonctions inédites qui accompagneront le déploiement d’iOS 27 ont été annoncés. Cependant, il semblerait qu’Apple ait encore plus d’un tour dans son sac. Voici les cartes qu’il lui reste encore à jouer – probablement lors de sa Keynote de la rentrée.

Apple développerait en secret d’autres nouveautés prévues pour septembre 2026

C’est au célèbre journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, relayé par 9to5Mac, que l’on doit ces indiscrétions – qui sont au nombre de trois. watchOS 27, la prochaine version du système d’exploitation des Apple Watch, va également apporter de nombreuses nouveautés. Mais la firme de Cupertino aurait omis de mentionner pendant la WWDC qu’elle travaille sur un cadran Modulaire simplifié pour l’Apple Watch Ultra.

La marque à la pomme croquée n’aurait pas non plus dévoilé toutes ses ambitions pour Siri lors de sa conférence. Elle prévoirait d’y intégrer d’autres chatbots, comme Claude, afin que les utilisateurs puissent utiliser leurs fonctionnalités directement avec l’assistant. Mais plutôt que de négocier un partenariat en direct avec chaque entreprise, Apple privilégierait une intégration via une API d’extension.

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Le bémol dans ce modèle d’intégration pourrait être le degré de confidentialité probablement moindre. Toutefois, ce projet d’extensions supplémentaires aurait du retard : Règlement sur les marchés numériques de l’UE (DMA), relégation de Siri AI au second plan, risque de litige avec OpenAI…

Dernière nouveauté qui serait dans les cartons pour la sortie d’iOS 27 d’après Gurman : une application Appareil photo complètement personnalisable. Si l’intégration de Siri s’est concrétisée, mais la possibilité de déplacer les commandes de l’application à l’envi, elle, pas encore. Cette personnalisation avancée pourrait survenir en septembre et accompagner le lancement de l'iPhone 18 Pro.