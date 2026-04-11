Installez la mise à jour iOS 26.4.1 sur votre iPhone, elle répare ce bug bien embêtant

Apple a déployé la mise à jour vers iOS 26.4.1. Cette version corrige un problème empêchant la synchronisation des données de certaines apps via iCloud.

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Crédit : Phonandroid

Il y a deux semaines, Apple a rendu disponible la version stable d'iOS 26.4, une mise à jour assez riche en nouveautés et qui devrait d'ailleurs être la dernière de ce type avant l'arrivée d'iOS 27. Il y a aura bien une mise à jour vers iOS 26.5, mais celle-ci n'apportera pas grand-chose en termes de nouvelles fonctionnalités et servira surtout à préparer le terrain pour la prochaine grande version du système mobile d'Apple, notamment attendue pour l'arrivée de l'assistant vocal Siri alimenté par les modèles Gemini de Google.

Mais avant cette version iOS 26.5, Apple a déployé une mise à jour mineure iOS 26.4.1. Celle-ci vient corriger des bugs, selon le patch notes, qui n'en dit pas plus. Mais 9To5Mac a fouillé pour comprendre de quoi il en retourne et a découvert que la mise à jour répare en fait un problème plutôt important. Apparemment, la synchronisation iCloud était défaillante dans certaines applications depuis iOS 26.4. Les données des applications utilisant le framework CloudKit n'étaient plus synchronisées par iCloud, entraînant des désagréments pour les utilisateurs utilisant plusieurs appareils Apple. L'application Mots de passe était notamment concernée. Ce n'est plus le cas grâce à iOS 26.4.1.

iOS 26.4.1 active par défaut la protection en cas de vol sur tous les iPhone

Un autre changement repéré est l'activation automatique de la fonction de protection en cas de vol sur les iPhone. La version iOS 26.4 était déjà censée réaliser cette action, mais seuls les appareils des particuliers y avaient finalement eu droit. Avec la version iOS 26.4.1, cette option est active par défaut également sur les iPhone d'entreprises, dont le logiciel est géré différemment.

Si vous n'avez pas reçu de notification pour mettre à jour votre iPhone, suivez la procédure suivante :

  • Accédez à l’app Réglages sur votre iPhone.
  • Touchez Général, puis touchez « Mise à jour logicielle ». La version actuelle d’iOS installée est indiquée, ainsi que la disponibilité d’une mise à jour.
  • Si une mise à jour est disponible, touchez « Télécharger et installer », puis suivez les instructions à l’écran.

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