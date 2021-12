iOS 16 : voici la liste des iPhone compatibles, plusieurs modèles seraient privés de mise à jour

iOS 16 sera déployé dans le courant de l'automne 2022. Plusieurs mois avant les premières communications d'Apple, une fuite est venue lever le voile sur la liste des iPhone compatibles. Malheureusement, la mise à jour ferait l'impasse sur plusieurs modèles.

Comme tous les ans, Apple a déployé une nouvelle mise à jour de son système d'exploitation mobile au début de l'automne dernier. Intitulée iOS 15, cette mise à jour apportait une kyrielle de nouveautés, comme une interface revue pour Safari ou la possibilité de partager une conversation ou un groupe FaceTime via un lien.

Cerise sur le gâteau, la mise à jour maintenait en vie des terminaux lancés il y a plusieurs années, comme l'iPhone 6S. En effet, tous les iPhone déjà compatibles avec iOS 14 sont en mesure de passer à iOS 15. Cette année, le géant de la Silicon Valley ne mettait aucun smartphone sur le côté.

La liste des iPhone compatibles avec iOS 16

Ce ne serait malheureusement pas le cas l'année prochaine. D'après les informations obtenues par iPhoneSoft, un média français spécialisé, la mise à jour iOS 16 ne sera pas compatible avec plusieurs modèles d'iPhone commercialisés il y a plusieurs années. Le site affirme avoir obtenu ces informations de la part d'un développeur chez Apple.

Au total, 3 modèles d'iPhone ne seraient pas en mesure d'installer iOS 16, à savoir les iPhone 6s, iPhone 6s Plus et le premier iPhone SE. La mise à jour ne serait pas non plus proposée sur 4 modèles d'iPad : iPad mini 4, iPad Air 2, iPad 5 et iPad Pro de 2015.

On vous invite évidemment à prendre ces informations avec du recul. Il est déjà arrivé au média de partager une liste d'iPhone compatibles avec iOS qui s'est avérée fausse après la présentation officielle. Pour l'heure, il est cependant impossible de vérifier les informations du site. Quoi qu'il en soit, découvrez ci-dessous la liste des iPhone compatibles avec iOS 16 annoncée par iPhoneSoft :

Fidèle à ses habitudes, Apple présentera les nouveautés d'iOS 16 lors de la WWDC 2022, sa messe annuelle dédiée aux developpeurs, dans le courant de juin 2022. On vous en dit plus dès que possible sur iOS 16. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : iPhoneSoft