Huawei s’apprête à lancer Celia, son alternative à Google Assistant, en France

Huawei vient de nous en dire un peu plus sur Celia, son alternative maison au Google Assistant. Privé de licence Android et des services de Google, le groupe chinois a développé en urgence un assistant vocal maison. D’après la vidéo de démonstration dévoilée pendant la conférence, l’assistant est déjà capable de parler en français et s’apprête à être déployé en France.

Ce 26 mars 2020, Huawei a commencé par dévoiler les Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro+ avant d’enchaîner sur les nouveautés logicielles de ses Huawei Mobile Services (HMS). Parmi les nouveautés les plus remarquées, on trouve Celia, l’assistant vocal de la marque. Déjà utilisé sur le marché chinois, l’assistant s’apprête à débarquer dans l’Hexagone avec les P40.

Celia, l’assistant vocal chinois qui parle déjà français

Baptisée Xiaoyi en Chine, Celia sera bientôt disponible dans 6 pays : le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, le Chili, le Mexique et la Colombie. En plus du chinois, l’assistant vocal comprend donc maintenant trois langues : l’anglais, le français et l’espagnol. Dans un premier temps, Celia sera réservée à la gamme des P40. Dans un second temps, Huawei proposera l’assistant intelligent sur les autres téléphones de son catalogue, sur les PC, les tablettes et sur les enceintes connectées de la marque, comme la Sound X, l’enceinte premium développée avec Devialet. Pour l’heure, on ignore si Celia a la vocation de remplacer Google Assistant sur les smartphones Huawei et Honor qui disposent d’une licence Android.

Pour activer Celia, il faut sans surprise passer par un mot clef. Huawei a sobrement choisi « Hey Celia« . Pour convoquer l’assistant, vous pouvez aussi maintenir le bouton d’alimentation du P40 pendant une seconde. Parmi les fonctionnalités mises en avant lors de la conférence, on trouve sans surprise la prise de rendez-vous, l’ajout d’un rappel, l’envoi d’un SMS et lancer un appel téléphonique. En s’appuyant sur l’intelligence artificielle de la caméra, Celia est aussi capable d’analyser le nombre de calories contenues dans un plat. Toutes les informations sont affichées sur l’écran du smartphone en quelques secondes. Que pensez-vous de l’assistant vocal de Huawei ? On attend votre avis dans les commentaires.