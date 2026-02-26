HP alerte sur la crise de la RAM qui fait exploser les coûts de ses PC

La mémoire vive coûte de plus en plus cher aux fabricants. Même les plus grands acteurs du marché sont touchés. HP reconnaît que la situation pèse lourdement sur le prix de ses PC.

Depuis plusieurs mois, le marché de la mémoire traverse une crise majeure. La demande massive des serveurs dédiés à l’intelligence artificielle a provoqué une forte pénurie. Les prix ont grimpé de manière spectaculaire. Entre juillet 2025 et janvier 2026, le tarif moyen des barrettes DDR5 a augmenté de 340 %. Certains modèles 2 x 16 Go sont passés de 75 euros à près de 400 euros. Cette hausse rapide bouleverse l’ensemble du secteur informatique.

La situation ne s’améliore pas en 2026. Selon les analystes de Counterpoint, les prix de la mémoire ont encore progressé de 80 à 90 % en début d’année. La DRAM comme la mémoire NAND sont touchées. Les fabricants réduisent parfois la quantité de RAM intégrée pour limiter la hausse des prix. D’autres remplacent certains SSD TLC par des modèles QLC moins coûteux. Cette pression affecte désormais directement les grands constructeurs de PC, les stocks actuels ne suffisent plus à suivre.

HP révèle que la RAM représente désormais 35 % du coût total de ses PC

HP confirme l’ampleur du problème. Comme le rapporte The Register, le constructeur a détaillé la situation lors de la présentation de ses résultats financiers du premier trimestre 2026. La mémoire vive représente désormais 35 % du coût total de fabrication d’un PC. Au trimestre précédent, cette part se situait entre 15 % et 18 %. Le poids budgétaire de la RAM a donc pratiquement doublé en quelques mois. La marque précise que cette proportion pourrait encore augmenter au fil de l’année 2026.

Face à cette flambée, l’entreprise indique avoir sécurisé des contrats d’approvisionnement à long terme. Elle affirme aussi avoir validé de nouveaux fournisseurs et constitué des stocks stratégiques. HP explique également vouloir adapter plus rapidement la configuration de ses produits. Cela pourrait se traduire par davantage de modèles équipés de 8 Go de RAM afin de contenir les coûts. Même pour le deuxième fabricant mondial de PC, derrière Lenovo, la crise actuelle représente un défi majeur. Pour les utilisateurs, cela peut signifier des machines plus chères ou moins bien équipées.