L’hécatombe continue pour Windows 11, la dernière mise à jour fait encore buguer les PC

La toute dernière mise à jour corrective de Windows 11 ne l'est pas tant que ça. Elle déclenche des bugs chez plusieurs utilisateurs. Méfiez-vous si vous êtes dans la même situation qu'eux.

Il était une fois Windows

Que se passe-t-il chez Microsoft ? Depuis le déploiement du Patch Tuesday de janvier 2026 pour Windows 11, les témoignages faisant état de bugs pleuvent sur les forums et les réseaux sociaux. Des correctifs sont rapidement déployés, mais eux aussi entraînent des soucis qui n'étaient pas là avant. La situation est si catastrophique que Microsoft doit lancer un plan d'urgence pour remettre son système d'exploitation sur pied.

En attendant, les mises à jour continuent. La dernière en date est numérotée KB5074105 et elle n'échappe pas à la règle qui semble s'installer ces derniers temps. Vous l'aurez deviné : elle engendre des bugs. Au moins deux à ce jour. Pour l'un, il est facile de désigner le patch comme le coupable. Pour l'autre, il faudra attendre des tests plus poussés car le doute subsiste. Dans les deux cas, les soucis rencontrés sont pénibles.

Encore des bugs pour la dernière mise à jour de Windows 11, ça n'en finit pas

Le premier concerne les utilisateurs de PC portable. L'internaute Mark S raconte ce qu'il se passe sur les forums de Microsoft. Après installation de la mise à jour, la caméra intégrée ne fonctionne plus. Son voyant clignote en permanence sans rien afficher, et ouvrir un logiciel ou un site nécessitant la webcam déclenche un message d'erreur indiquant un problème matériel. Une fois la KB5074105 désinstallée, tout rentre dans l'ordre.

Le deuxième souci est plus particulier, et on ne sait pas encore si une désinstallation du correctif suffit. Ici, le widget de l'horloge disparaît au bout de quelques secondes après d'être affiché sur l'écran de verrouillage. Beaucoup moins gênant que le précédent bug, mais anormal tout de même. Dans le doute, mieux vaut éviter l'installation de la mise à jour, d'autant qu'elle est facultative. N'oubliez pas qu'en cas de besoin, vous pouvez désinstaller une mise à jour problématique de Windows 11 même sans pouvoir accéder au bureau.