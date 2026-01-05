MSI lance les Prestige Flip AI+, des PC portables convertibles avec écran OLED tactile

Avec ses Prestige Flip AI+, MSI offre des PC portables fins et légers qui peuvent être utilisés comme tablettes tactiles.

En marge du CES 2026, MSI dévoile de nouveaux modèles de PC portables. Cette année, la grande attraction du catalogue du fabricant taïwanais est sans doute la gamme des Prestige Flip AI+. Celle-ci se décline en deux tailles d'écran, 14 et 16 pouces, et propose un design convertible 2-en-1, le tout avec une conception tout en légèreté (1,37 et 1,66 kg) et en finesse (11,9-13,9 mm d'épaisseur).

L'écran OLED est tactile pour un usage en mode tablette ou avec le stylet MSI Nano Pen. Ce dernier dispose d'un emplacement au bas de l'ordinateur portable pour le ranger en toute sécurité et le recharger. 15 secondes de charge permettent d'obtenir jusqu'à 45 minutes d'autonomie et la recharge complète ne prend que 30 petites secondes. Le stylet intègre aussi la fonction « Appuyer pour parler » de Copilot pour interagir avec l'assistant IA de Windows avec la voix.

Un PC portable qui se transforme en tablette tactile

L'affichage offre une définition de 2 800 x 1 800 pixels sur le Prestige Flip AI+ de 16 pouces et de 1 920 x 1 200 pixels pour la version 14 pouces. 100 % de l'espace de couleurs DCI-P3 est couvert sur les deux modèles. Toutefois, seule la configuration 16 pouces bénéficie de la fréquence de rafraichissement variable entre 48 et 120 Hz.

MSI met également en avant un nouveau pavé tactile Action Touchpad, 53 % plus grand que l'ancien, avec des zones de gestes personnalisables. Le déverrouillage biométrique par reconnaissance faciale et empreintes digitales Windows Hello est bien sûr de la partie, tout comme le verrouillage automatique Smart Guard qui détecte la présence de l’utilisateur.

La connectique comporte deux ports Thunderbolt 4 (DisplayPort/Power Delivery 3.0), deux USB 3.2 Gen2 Type-A et une prise HDMI 2.1 (8K @ 60 Hz / 4K @ 120 Hz). Le modèle de 16 pouces y ajoute un port jack audio pour brancher un casque ou des écouteurs.

Plusieurs options de processeurs sont disponibles, allant jusqu'à l'Intel Core Ultra X9 388H. La RAM, de la LPDDR5x, peut quant à elle monter jusqu'à 64 Go. Pour le stockage, c'est du classique avec un emplacement SSD M.2 PCIe Gen4 NVMe.

Les prix n'ont pas encore été communiqués, mais on devrait en savoir plus lors du lancement du CES. Notez que la gamme Prestige est aussi disponible dans un design plus traditionnel de PC portable, pour les mêmes performances.