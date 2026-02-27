Attention à ces PC Windows 11 vendus avec un stockage trompeur sur Amazon

Des ordinateurs portables Windows affichent des capacités de stockage étonnantes sur Amazon. Les chiffres mis en avant semblent très attractifs au vu des prix proposés. Pourtant, la réalité est parfois moins impressionnante qu’elle n’y paraît.

Le marché de la mémoire traverse une crise majeure depuis fin 2025. La demande massive liée aux serveurs d’intelligence artificielle a provoqué des pénuries importantes. Selon les analystes de Counterpoint, les prix de la DRAM et de la mémoire NAND ont encore augmenté de 80 à 90 % début 2026. Entre juillet 2025 et janvier 2026, certaines barrettes DDR5 ont vu leur tarif grimper de 340 %. Cette hausse affecte directement le prix des SSD et des PC portables.

Les constructeurs doivent donc adapter leurs stratégies. HP a récemment indiqué que la mémoire vive représente désormais 35 % du coût total de fabrication d’un PC, contre 15 à 18 % auparavant. Pour contenir les prix, certaines marques réduisent la quantité de RAM ou optent pour des SSD moins coûteux. Sur les sites comme Amazon, d’autres méthodes apparaissent pour rendre les fiches produits plus attractives. C’est notamment le cas avec l’affichage de capacités de stockage particulièrement élevées.

Des PC Windows 11 affichent 1,1 To ou 1,2 To de stockage sur Amazon alors qu’ils n’intègrent que 128 Go en interne

Plusieurs internautes ont repéré le problème sur Reddit, notamment sur le forum r/LinusTechTips. Des PC portables, souvent signés HP, sont présentés avec 1,1 To ou 1,2 To de stockage total. À première vue, l’offre semble très compétitive pour des prix proches de 300 ou 400 dollars. En réalité, la capacité interne se limite fréquemment à 128 Go en SSD ou en stockage UFS. Le reste correspond à 1 To de stockage cloud OneDrive, inclus via un abonnement Microsoft 365 d’un an.

Cette information figure bien dans la description complète, mais elle apparaît en plus petit. Le chiffre global est, lui, mis en avant dans le titre principal. Le phénomène ne concerne pas un seul vendeur ni une seule marque. Une simple recherche associant “laptop” et “OneDrive” révèle des annonces similaires. Des cas comparables ont aussi été observés sur d’autres plateformes comme Newegg. Avant d’acheter, il est donc essentiel de vérifier la capacité réelle du stockage interne et de distinguer clairement le SSD local du stockage en ligne.