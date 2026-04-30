Samsung va lancer des PC portables sous Android, avec la même surcouche One UI que pour ses smartphones

Samsung va changer son approche sur le marché des PC portables. Ses futurs produits adopteront une interface similaire à celle de ses smartphones, sous Android et One UI.

Galaxy Book5 360
Crédit : Phonandroid

Samsung veut rationaliser son écosystème. Le constructeur lance sur le marché des produits tournant sous Android, ChromeOS, Tizen ou encore Windows. Différents systèmes qui mettent à mal l'idée d'une expérience homogène et transparente entre les dispositifs de l'entreprise. Samsung a déjà pris la décision depuis plusieurs années d'abandonner Tizen sur ses montres connectées au profit de Wear OS, basé sur Android. Et devrait continuer à privilégier Android sur d'autres types d'appareils.

Selon les informations de SamMobile, Samsung est en train de développer de nouveaux PC portables de la famille Galaxy Book, et ceux-ci tourneront sous Android. Jusqu'ici, la marque commercialisait des Galaxy Book sous Windows et des Chromebook. Ces futurs laptops devraient fonctionner sous Android 17, avec la surcouche maison One UI 9, actuellement en cours de test en interne pour les smartphones et dont une bêta publique ne devrait plus tarder.

Les Galaxy Book passent à Android 17 et One UI 9

Passer à l'interface One UI sur ses PC portables est dans la suite logique des choses pour Samsung, qui veut créer une identité forte autour de l'expérience logicielle de ses appareils. Ses smartphones, montres connectées, tablettes et téléviseurs ont déjà tous adopté cette surcouche. Son intégration sur des PC portables va permettre de rationaliser encore un peu plus ce que propose le groupe sud-coréen à ses consommateurs, avec plus de cohérence visuelle et de navigation d'un terminal à un autre.

Samsung développerait trois versions de Galaxy Book sous Android : un modèle d'entrée de gamme, un de milieu de gamme et un de haut de gamme. On ne sait pas si le fabricant va conserver son ancienne nomenclature ou s'il va opter pour des noms différents pour marquer le changement. Leurs caractéristiques ne sont pas connues, mais la source évoque un “design très élégant”. Galaxy AI devrait se trouver au coeur de l'expérience.

Google va tenir sa conférence I/O annuelle les 19 et 20 mai 2026. La firme devrait y présenter Android 17 et Aluminium OS, le successeur de Chrome OS. On entendra peut-être parler de ces Galaxy Book à cette occasion.


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