Honor prouve qu’une batterie géante fait vendre, ces smartphones s’arrachent par millions

Honor a misé sur une batterie hors norme pour se démarquer de la concurrence. Résultat, la stratégie fonctionne mieux que prévu, et les ventes en témoignent. En quelques mois seulement, la marque a convaincu plus d'un million et demi de consommateurs.

L'autonomie est devenue l'un des critères les plus importants dans le choix d'un smartphone. Face aux usages de plus en plus gourmands, les constructeurs rivalisent pour proposer des batteries toujours plus généreuses. Cette course à la capacité s'est accélérée ces derniers mois. Des modèles dépassant 8 000 font désormais leur apparition. Deux smartphones Honor à batterie de 9 000 mAh dont le design s'inspire de l'iPhone 17 Pro ont récemment confirmé l'ampleur de ce phénomène.

Honor a donc décidé de pousser cette logique encore plus loin en proposant des appareils à 10 000 mAh. La marque a lancé trois modèles dans cette gamme en quelques mois. Le WIN, le WIN RT et le Power 2 ont tous adopté une cellule de cette capacité. Cette stratégie attire désormais l'attention de ses concurrents directs. Xiaomi s'apprête à lancer un smartphone au format XXL embarquant lui aussi une batterie de 10 000 mAh, signe que la tendance dépasse largement le seul marché chinois.

Les ventes des Honor WIN, WIN RT et Power 2 franchissent 1,5 million d'unités en 17 semaines

Les smartphones Honor à 10 000 mAh affichent des résultats commerciaux solides. Selon Huawei Central, qui relaie les données de l'analyste RDObservation, les trois modèles totalisent 1 484 200 unités écoulées à la semaine 17 de l'année. Le WIN et le WIN RT ciblent les amateurs de jeux vidéo mobiles. Ces deux références embarquent une batterie 10 000 mAh avec une recharge filaire de 100 W. La recharge inversée atteint 27 W. Le Power 2 adopte un positionnement plus accessible, avec une cellule de 10 080 mAh.

Ce succès commercial pousse d'autres marques à adopter la même stratégie. Redmi et Realme travaillent déjà sur des modèles équipés de batteries 10 000 mAh. Honor, de son côté, ne compte pas s'arrêter là. Le constructeur développe des prototypes affichant jusqu'à 12 000 mAh, une capacité encore inédite sur un smartphone grand public. L'autonomie pèse de plus en plus dans la décision d'achat. La marque chinoise semble donc avoir un coup d'avance sur ce terrain.