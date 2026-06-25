La batterie de ce smartphone atteint une capacité jamais vue, mais elle a un gros défaut

Honor ne compte pas lever le pied sur les batteries géantes. Une fuite venue de Chine évoque un smartphone à l'endurance hors norme. Le hic est que cette merveille pourrait bien ne jamais traverser nos frontières.

honor 600 pro test

L'autonomie est devenue l'un des critères décisifs au moment de choisir un smartphone. Les constructeurs rivalisent donc pour glisser des accumulateurs toujours plus généreux dans leurs appareils. La course s'est emballée ces derniers mois du côté des marques chinoises. Plusieurs modèles dépassent désormais les 10 000 mAh, une capacité longtemps réservée aux chargeurs portables. Les smartphones Honor à batterie géante qui s'arrachent par millions illustrent parfaitement cette tendance.

La marque chinoise ne semble pas décidée à s'arrêter en si bon chemin. Le constructeur travaillerait sur un nouveau smartphone à l'autonomie encore plus extrême. Ce modèle viserait une puissance jamais atteinte jusqu'ici par la concurrence. Le Honor X80 Pro Max et sa batterie de 11 000 mAh placent déjà la barre très haut. La firme garderait pour l'instant secret le reste de la fiche technique. Reste à connaître la date de sortie et les marchés visés par ce mobile hors norme.

Le futur smartphone Honor embarquerait une batterie de 14 000 mAh, du jamais vu sur le marché

Le futur smartphone Honor embarquerait une batterie d'environ 14 000 mAh. Selon une fuite relayée par Digital Chat Station sur Weibo, ce chiffre dépasserait largement les 11 000 mAh du dernier modèle de la marque. Le leaker estime aussi le poids de l'appareil à 220 grammes. L'engin resterait donc plus léger que le Galaxy S24 Ultra et ses 232 g. Une telle réserve d'énergie promettrait trois à quatre jours d'utilisation entre deux charges. Le précédent X80 Pro Max annonçait déjà 42 jours de veille et 73 heures d'appel.

Le revers se cache pourtant dans cette prouesse technique. La réglementation européenne limite strictement la capacité par cellule à l'intérieur d'un téléphone. Les fabricants contournent déjà cette règle avec des batteries scindées en deux. Même partagée en deux fois 7 000 mAh, la barre des 14 000 mAh franchirait quand même le plafond fixé par l'UE. Les utilisateurs du Vieux Continent devront donc faire une croix sur ce champion de l'endurance. La marque pourrait toutefois proposer une version allégée pour respecter les normes locales et tenter sa chance chez nous.


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