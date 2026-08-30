Apple Watch Ultra 4 : mauvaise nouvelle pour le design, mais excellente surprise côté santé

À quelques jours de la présentation officielle de l’Apple Watch Ultra 4, la future montre connectée se dévoile déjà. Celle-ci devrait notamment embarquer un capteur de santé particulièrement évolué.

apple watch ultra 2 dossier
L’Apple Watch Ul

En 2026, montre connectée rime définitivement avec santé. En effet, nombreux sont les fabricants à proposer des appareils permettant de suivre non seulement les activités sportives, mais également la santé de son porteur. Xiaomi a par exemple lancé son Smart Band 10 Pro, un bracelet connecté à petit prix avec un meilleur suivi du sommeil et de la santé. On retrouve également la Galaxy Watch 7 de Samsung qui, elle aussi, mesure très précisément votre santé.

Mais c’est sans compter, bien sûr, sur Apple. La marque à la pomme est célèbre pour ses montres connectées Apple Watch, disponibles sur le marché depuis plusieurs années déjà. Non contentes de simplement donner l’heure, celles-ci disposent de fonctionnalités de santé particulièrement évoluées. Et, parfois, celles-ci sauvent des vies. On a par exemple pu voir une Apple Watch sauver la vie de deux hommes qui devaient subir une opération cardiaque urgente.

Apple Watch Ultra 4 : un nouveau capteur mais un design inchangé ?

Et pour cause : celle-ci est bardée de capteurs plus sophistiqués les uns que les autres. D’ailleurs, à l’occasion de la sortie de l’Apple Watch Series 12, ce changement de capteur inédit pourrait tout changer. Et ce serait également le cas de la montre dont nous allons parler aujourd’hui, l’Apple Watch Ultra 4.

En effet, selon Mark Gurman de Bloomberg, la prochaine montre connectée d’Apple serait équipée de LED vertes et infrarouges au fonctionnement bien particulier. Ces dernières traverseraient la peau du porteur de la montre, afin d’analyser les dilatations des vaisseaux sanguins. Grâce à cette technologie, l’Apple Watch Ultra 4 serait capable de détecter les signes d’une hypertension.

Par ailleurs, l’Apple Watch Ultra 4 serait équipée d’une toute nouvelle puce, baptisée S11 ou S12. Celle-ci devrait également intégrer le nouveau Siri de l’entreprise, dopé à l’intelligence artificielle. Terminons toutefois avec une mauvaise nouvelle.

En effet, toujours selon Mark Gurman, Apple ne chercherait pas à révolutionner le design de sa montre. « Aucune des montres de cette année ne devrait bénéficier d’une refonte majeure de son design », affirme-t-il.

L’Apple Watch Ultra 4 devrait être dévoilée à l’occasion de l’événement Surprise and Shine, qui aura lieu le 7 septembre 2026.


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