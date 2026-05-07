La série Harry Potter n’est pas encore sortie, mais il y a déjà une bonne nouvelle pour les fans

HBO fait une annonce qui va ravir celles et ceux attendant la prochaine série Harry Potter avec impatience. Et ce des mois avant même d'avoir vu le moindre épisode de la saison 1.

Serie Harry Potter HBO
Dominic McLaughlin joue Harry Potter / Crédits : HBO

Nul doute que les fans d'Harry Potter attendent la fin de l'année 2026 comme une lettre d'admission à Poudlard. C'est effet à Noël 2026 que HBO diffusera la première saison de la série adaptée des romans de J.K. Rowling, parus entre 1997 et 2007. Pas de date plus précise pour l'instant, mais une bande-annonce permettant de découvrir le jeune sorcier et son entourage. L'objectif de la production est simple : proposer une saison par livre sur une période de 10 ans, autant que l'écrivaine.

La saison 1 sera intitulée Harry Potter et la Pierre Philosophale, le titre du roman original (traduit chez nous par “Harry Potter à l'école des sorciers“). À la réalisation, on trouve Mark Mylod (Game of Thrones) sur un scénario de Francesca Gardiner. Habituellement, le succès de chaque saison détermine s'il y en aura une suivante. Mais pas ici. Il faut dire que vu l'engouement toujours aussi vif envers la franchise, il y a peu de chances que la série fasse un flop. Voilà pourquoi HBO peut déjà se projeter.

Bonne nouvelle pour la série Harry Potter, des mois avant sa sortie

C'est officiel : la saison 2 de la série Harry Potter est déjà validée. Pour l'occasion, Francesca Gardiner sera épaulée par un autre scénariste, Jon Brown, qui a participé à l'écriture de la première saison. “Je suis vraiment ravi de collaborer avec Francesca en tant que co-showrunner. Ce fut un véritable plaisir d’écrire pour « la Pierre Philosophale » et je tiens à remercier Francesca et HBO de m’avoir fait confiance pour poursuivre cette aventure extraordinaire. On dirait qu’on n’est jamais trop vieux pour recevoir son invitation à Poudlard“, s'enthousiasme-t-il.

Même son de cloche pour Gardiner : “J'ai adoré travailler avec Jon dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés sur « Succession », et cela jusqu'à notre récente collaboration sur « Harry Potter ». Non seulement j'ai une immense admiration pour son écriture, mais c'est aussi un collaborateur brillant et une personne adorable. Nous avons de la chance de l'avoir parmi nous“. Le tournage de Harry Potter et la Chambre des Secrets démarrera à l'automne 2026.

Source : Variety


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Votre disque dur cache peut-être un modèle IA de Google que vous n’avez jamais demandé

Google Chrome occupe silencieusement plusieurs gigaoctets sur votre disque dur à votre insu. Un chercheur en sécurité a découvert le pot aux roses, et ce qu’il a trouvé va en…

PC

“La mère de Bill Gates n’en n’a rien à faire de la touche TAB” : l’histoire hilarante de cette touche que vous remarquez à peine sur votre clavier

Aujourd’hui, il est devenu relativement rare pour le commun des mortels d’utiliser la touche TAB du clavier. Pourtant, au moment de sa création, celle-ci avait un rôle crucial. Si crucial,…

Google a trouvé une solution surprenante pour rendre ses réponses IA plus fiables

Les réponses générées par l’IA de Google vont bientôt changer de visage. Reddit et les forums spécialisés vont y occuper une place bien plus grande qu’avant. Le moteur de recherche…

L’IA Claude peut désormais rêver, mais qu’est-ce que ça veut vraiment dire ?

Anthropic annonce le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité pour son IA Claude, qui va devenir capable de “Rêver”. Voici ce que ça signifie concrètement. Une IA peut-elle rêver ? Vous avez…

IA

Des enfants trompent la vérification d’âge sur internet avec de fausses moustaches

Les systèmes de vérification d’âge qui commencent à arriver sur les plateformes sont encore très peu fiables, alors qu’ils risquent de devenir obligatoires. Pour s’adapter aux nouvelles législations qui arrivent…

Liquid Glass arrive sur Android 17 ? Voici la réponse de Google

Google répond aux rumeurs d’un nouveau design d’interface inspiré de Liquid Glass d’iOS pour Android 17, alors que certaines surcouches semblent prendre ce chemin. Google a teasé son événement The…

World Password Day : vos mots de passe ne servent à rien si vous commettez encore ces 4 erreurs

Le 7 mai 2026, le monde célèbre le World Password Day. Cette année, l’événement arrive dans un contexte où la France enchaîne les fuites de données à grande échelle. De…

Facebook et Instagram vérifient l’âge des utilisateurs par IA et bannissent les comptes d’enfants

Meta renforce ses mesures de contrôle des mineurs sur Facebook et Instagram, son nouveau système de vérification de l’âge est confié à l’IA, qui peut exclure les personnes de moins…

Des scientifiques viennent de créer l’un des plus grands univers virtuels jamais simulés

Comprendre l’univers passe désormais par le simuler en entier. Des astronomes viennent de publier un jeu de données colossal de 2,5 pétaoctets. Ces univers virtuels retracent des milliards d’années d’évolution…

Voici pourquoi l’activité solaire rend la chute des débris spatiaux encore plus dangereuse qu’on ne l’imaginait

Les débris spatiaux représentent une menace croissante pour les satellites en orbite. Une étude de 36 ans vient de démontrer que le Soleil joue un rôle inattendu dans leur chute….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.