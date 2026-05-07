La série Harry Potter n’est pas encore sortie, mais il y a déjà une bonne nouvelle pour les fans

HBO fait une annonce qui va ravir celles et ceux attendant la prochaine série Harry Potter avec impatience. Et ce des mois avant même d'avoir vu le moindre épisode de la saison 1.

Nul doute que les fans d'Harry Potter attendent la fin de l'année 2026 comme une lettre d'admission à Poudlard. C'est effet à Noël 2026 que HBO diffusera la première saison de la série adaptée des romans de J.K. Rowling, parus entre 1997 et 2007. Pas de date plus précise pour l'instant, mais une bande-annonce permettant de découvrir le jeune sorcier et son entourage. L'objectif de la production est simple : proposer une saison par livre sur une période de 10 ans, autant que l'écrivaine.

La saison 1 sera intitulée Harry Potter et la Pierre Philosophale, le titre du roman original (traduit chez nous par “Harry Potter à l'école des sorciers“). À la réalisation, on trouve Mark Mylod (Game of Thrones) sur un scénario de Francesca Gardiner. Habituellement, le succès de chaque saison détermine s'il y en aura une suivante. Mais pas ici. Il faut dire que vu l'engouement toujours aussi vif envers la franchise, il y a peu de chances que la série fasse un flop. Voilà pourquoi HBO peut déjà se projeter.

Bonne nouvelle pour la série Harry Potter, des mois avant sa sortie

C'est officiel : la saison 2 de la série Harry Potter est déjà validée. Pour l'occasion, Francesca Gardiner sera épaulée par un autre scénariste, Jon Brown, qui a participé à l'écriture de la première saison. “Je suis vraiment ravi de collaborer avec Francesca en tant que co-showrunner. Ce fut un véritable plaisir d’écrire pour « la Pierre Philosophale » et je tiens à remercier Francesca et HBO de m’avoir fait confiance pour poursuivre cette aventure extraordinaire. On dirait qu’on n’est jamais trop vieux pour recevoir son invitation à Poudlard“, s'enthousiasme-t-il.

Même son de cloche pour Gardiner : “J'ai adoré travailler avec Jon dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés sur « Succession », et cela jusqu'à notre récente collaboration sur « Harry Potter ». Non seulement j'ai une immense admiration pour son écriture, mais c'est aussi un collaborateur brillant et une personne adorable. Nous avons de la chance de l'avoir parmi nous“. Le tournage de Harry Potter et la Chambre des Secrets démarrera à l'automne 2026.

Source : Variety