Harry Potter : cet acteur incontournable de Game of Thrones rejoint le casting de la série HBO

Changement de casting important pour la saison 2 de la série Harry Potter de HBO, dont le tournage va bientôt démarrer. Kit Harington remplace Nicholas Hoult dans le rôle de Gilderoy Lockhart.

Serie Harry Potter HBO
Dominic McLaughlin joue Harry Potter / Crédits : HBO

La saison 1 de la série HBO Harry Potter sort en décembre 2026, et les équipes sont déjà au travail pour ne pas nous faire trop attendre pour la saison 2, dont le tournage va commencer dès cet automne. Étant donné que la production veut conserver les mêmes acteurs pour jouer les enfants, notamment Harry, Ron et Hermione, le temps presse. Il ne faut pas qu’ils grandissent trop vite par rapport aux personnages qu’ils incarnent, obligeant à enchaîner rapidement.

HBO avait réussi à convaincre un acteur de renom, Nicholas Hoult, d’interpréter le rôle de Gilderoy Lockhart dans la saison 2 de la série. Il ne pourra finalement pas tenir ses engagements à cause de problèmes de calendrier. Il faut dire qu’il est plutôt occupé, puisqu’il joue Lex Luthor dans les films Superman et du DCU.

Kit Harington en Gilderoy Lockhart à la place de Nicholas Hoult dans la série HBO Harry Potter

Il est remplacé par un autre acteur britannique, Kit Harington, nous apprend Deadline. Il est particulièrement connu pour son rôle iconique de Jon Snow dans Game of Thrones, qui l’a propulsé comme superstar de la télévision. Depuis, il s’est particulièrement distingué dans les saisons 3 et 4 d’Industry, toujours sur HBO. On le retrouvera aussi plus tard cette année dans Le Conte de deux cités, une mini-série franco-britannique dans laquelle il partage l’affiche avec François Civil.

Kit Harington avait déjà récemment prêté sa voix à Gilderoy Lockhart dans la collection audio de Harry Potter pour Audible. Cette fois, il lui prêtera aussi ses traits. À l’époque, il expliquait avoir été captivé par les livres à son adolescence, et qu’il avait le même âge que Harry lors de la parution du premier roman de J.K. Rowling.

Pour rappel, Gilderoy Lockhart est le nouveau professeur de défense contre les forces du mal de Poudlard et occupe une place importante dans l’intrigue de La Chambre des secrets, le second roman.


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