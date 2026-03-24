HBO dévoile la première image de la série Harry Potter, une bande-annonce arrive (très) bientôt

La communication s'active autour de la série TV Harry Potter, qui sera diffusée par HBO Max. Une première image officielle a été dévoilée, alors que Warner suggère qu'un trailer vidéo pourrait nous mettre l'eau à la bouche dans seulement quelques heures.

harry potter serie
Crédit : Warner Bros

Le teaser du trailer ? Warner Bros et HBO ont partagé ce mardi 24 mars 2026 la première image officielle de la série Harry Potter. Celle-ci est assortie de la légende “Demain”, laissant entendre qu'une première bande-annonce sera diffusée ce mercredi 25 mars. En attendant la mise en ligne de ce probable trailer, il nous reste à décortiquer l'unique visuel que l'on a à disposition pour le moment.

On y voit Harry de dos, porter une tenue de Quidditch, le sport sur balais du monde des sorciers. Il est vêtu d'une cape arborant “Potter”, son nom de famille, ainsi que le numéro 7, celui du poste d'attrapeur. En haut de l'image, on aperçoit les bannières de deux maisons : Gryffondor en rouge et or à droite, celle de Harry, et Poufsouffle en jaune et noir à gauche. On comprend donc qu'il s'agit d'un match de Quidditch, et pas d'un simple entraînement. Contrairement au jeu vidéo Hogwart's Legacy, la série n'occultera donc pas la compétition de Quidditch entre maisons à Poudlard.

La série Harry Potter va faire la part belle au Quidditch

Voici ce que l'on a à se mettre sous la dent pour l'instant. Pour rappel, Harry Potter est incarné par le jeune acteur Dominic McLaughlin. Une photo de tournage de la saison 1 nous avait déjà permis de découvrir le nouveau Harry Potter en costume. Le casting est complété par Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermione Granger), John Lithgow (Dumbledore), Janet McTeer (Professeur McGonagall), Nick Frost (Hagrid) ou encore Paapa Essiedu (Severus Rogue).

La série est tournée dans les studios de Warner Bros à Leavesden, au Royaume-Uni, au même endroit que les films. Francesca Gardiner est à l'écriture et Mark Mylod à la réalisation. Ils se sont fait connaître pour leur travail sur Succession, et c'est un tout autre univers qu'ils doivent porter sur petit écran. Ils sont aussi tous deux producteurs exécutifs, et Francesca Gardiner tient aussi la fonction de showrunneuse.

 

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