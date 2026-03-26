La série Harry Potter a une fenêtre de sortie et elle s’accompagne d’une bande-annonce

Les fans de Poudlard vont pouvoir découvrir à quoi va ressembler la future série Harry Potter de HBO Max dans une première bande-annonce. Elle n'arrive pas seule puisque la période de sortie est officiellement annoncée.

Le rachat de Warner Bros. par le groupe Paramount n'a pas changé les plans de HBO Max : la série Harry Potter arrive bel et bien cette année. Pour rappel, elle sera basée sur les livres de J.K. Rowling parus entre 1997 et 2007. Le jeune acteur Dominic McLaughlin a la lourde tâche d'incarner le sorcier, accompagné d'Arabella Stanton (Hermione Granger) et d'Alastair Stout (Ron Weasley). La réalisation est signée Mark Mylod, sur un scénario de Francesca Gardiner.

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L'écrivaine a d'ailleurs pu lire le script des deux premiers épisodes en juin 2025 et s'est dite enthousiasmée. Cela ne veut pas dire que tous les fans y trouveront leur compte, mais c'est tout de même encourageant. La première bande-annonce diffusée par HBO Max permettra de vous faire une idée plus précise de ce à quoi vous attendre dans quelques mois.

Voici la première bande-annonce de la série Harry Potter sur HBO Max

Pas de surprise à découvrir en terme d'intrigue dans la vidéo ci-dessous. Elle reprend le début du premier livre, Harry Potter à l'école des sorciers. On y voit le jeune garçon maltraité par sa famille adoptive, la réception de la lettre qui lui annonce son admission à Poudlard, puis les premiers jours qu'il y passe. C'est aussi l'occasion de voir la plupart des personnages principaux : Hermione Granger, Ron Weasley, Drago Malfoy, Albus Dumbledore, Rubeus Hagrid, Severus Rogue, Minerva McGonagall…

Pour ce qui est de la date de sortie, il faudra se contenter d'une fenêtre pour le moment. Elle est relativement réduite puisque l'on parle de “Noël 2026“. Donc dans le pire des cas entre le 1er et le 31 décembre à venir. Il est cependant plus probable que la série Harry Potter sorte peu de temps avant le 25 décembre, histoire de faire un beau cadeau en avance à tous les Moldus en manque de Wingardium Leviosa et autres Petrificus Totalus.