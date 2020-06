Cyberpunk 2077 Edition D1 : précommandez le jeu vidéo au prix le plus bas

Annoncé pour le jeudi 19 novembre 2020, Cyberpunk 2077 est disponible en précommande chez Amazon. Il est possible de se procurer le jeu vidéo sur les plateformes PS4, Xbox One et PC au prix le plus bas. Focus sur ce nouveau bon plan !

Dans moins de 5 mois sortira officiellement Cyberpunk 2077 sur PS4, Xbox One et PC. À cette occasion, Amazon propose de précommander l’édition D1 du jeu vidéo au tarif de 54,99 euros. Comme il s’agit d’un produit dont le montant est supérieur à 25 euros d’achats, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile.

Pour information, cette opération de précommande en lien avec le jeu est associée à la mention plus bas prix. En cas de baisse ou de hausse du prix du produit entre le jour de votre précommande et celui de sa date d’expédition, l’acquéreur sera automatiquement facturé au prix le plus bas.

Pour rappel, la sortie de Cyberpunk 2077 a été repoussée une deuxième fois. Ce jeu d’action-aventure se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Le joueur incarnera V, un mercenaire hors-la-loi à la recherche d’un implant unique qui serait la clé de l’immortalité. Il aura l’occasion de personnaliser les cyberlogiciels, les compétences et le style de jeu de son personnage, et explorer cette ville immense où chacun de ses choix aura un impact direct sur l’histoire et le monde qui l’entoure.