Google révolutionne Android Auto : refonte visuelle, commandes vocales, flux vidéo… Ce qu’il faut savoir

La conférence Google I/O est l’événement à suivre pour ne manquer aucune des annonces de la firme. Mais tout ne s’y joue pas : en regardant ce qu’il se passe en marge, on découvre d’autres nouveautés qui valent le coup d’œil. Et celles qui attendent Android Auto en font partie.

Ces derniers jours, avec l’Android Show : I/O Edition et la conférence annuelle Google I/O, la firme de Mountain View est sous le feu des projecteurs – et c’est donc totalement voulu. Lors de ces deux événements – et même en marge de ceux-ci –, le géant de la tech a multiplié les annonces : Android 17, lunettes connectées en partenariat avec Samsung, entrée de Search et de Gemini dans l’ère de l’IA agentique, achats en ligne révolutionnés…

Mais Google n’a pas oublié Android Auto. Les applications multimédias prises en charge par Android Auto et Android Automotive OS vont, entre autres, bénéficier d’une refonte visuelle majeure, notamment pour limiter les distractions au volant. Et ce n’est qu’un début. Voici ce qu’il faut retenir.

L’expérience de navigation d’Android Auto s’apprête à prendre un tournant

Dans un article posté sur le blog des développeurs Android, Google a annoncé plusieurs nouveautés qui viennent enrichir la bibliothèque d’applications automobiles (Car App Library). Évidemment, ces annonces sont destinées aux développeurs, mais leur application aura des conséquences concrètes pour les utilisateurs, comme une réduction des distractions, ainsi qu’une expérience de navigation améliorée et fluidifiée – qui pourra être standardisée pour plus de cohérence d’un véhicule à l’autre.

De nouveaux modèles, des composants inédits, tels que des boutons de type « chips » ou un mini-lecteur, des en-têtes interactifs, des sections de mises en avant ou encore de nouvelles barres de progression pourront ainsi être utilisés par les développeurs pour leurs applications multimédias.

On peut légitimement se demander si cela ne va pas à l’encontre du tout nouveau lecteur multimédia harmonisé d’Android Auto. Mais Google ne donne pas non plus carte blanche aux développeurs, puisqu’il parle de « modèles ». Alors peut-être faut-il davantage voir ces annonces comme un compromis entre harmonisation rigide et cacophonie.

Ces mises à jour de la bibliothèque d’applications automobiles sont disponibles avec les versions 1.8.0-beta01 et 1.9.0-alpha01, mais certaines applications populaires en bénéficient déjà – à savoir Amazon Music, Spotify ou encore YouTube Music.

D’autres nouveautés prévues plus tard cette année

Autre nouveauté qui sera progressivement déployée sur les véhicules compatibles pour les utilisateurs disposant d’un smartphone sous Android 17 (ou version ultérieure) : la prise en charge de la lecture vidéo lorsque la voiture est stationnée. Le but : fluidifier le passage vers l’expérience applicative directement via Android Auto.

Et Google ne compte pas s’arrêter sur sa lancée : il dresse déjà la liste des futures mises à jour prévues pour cette année. Pour favoriser les commandes vocales, la bibliothèque d’applications pour voiture s’enrichira de nouveaux modèles de conversation.

De plus, la transformation du service en une expérience d’application native et adaptative lorsque la voiture est garée ne se limitera pas seulement aux flux vidéo. Enfin, les voitures avec Google intégré prendront en charge le SDK Google Maps, ce qui leur permettra d’afficher du contenu cartographique directement dans les applications compatibles avec Android Auto.