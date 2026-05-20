Android 17 : vos applications se souviendront où vous en étiez quand vous changerez d’appareil

La fonction “Continue On” d'Android 17 fluidifiera le passage d'un appareil à un autre en mémorisant ce que vous faisiez sur une application. Vous pourrez donc reprendre là où vous en étiez.

Vous ouvrez une application sur votre smartphone et commencez à travailler avec.. En imaginant que vous ne puissiez pas terminer ce que vous avez à faire, passer sur une tablette à ce moment-là vous obligerez à tout recommencer. Il existe certes le cloud pour limiter ce désagrément, mais toutes les applis ne possèdent pas cette fonctionnalité. Android 17 aurait la solution pour des passages sans accroc entre appareils.

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Au milieu des annonces concernant l'IA Gemini, la Google I/O fut aussi l'occasion d'annoncer “Continue On“. L'idée est de se rapprocher de ce qu'Apple permet déjà, en faisant en sorte que vos applications se souviennent de là où vous en étiez pour s'ouvrir au même endroit quand vous passez sur une autre machine. Notez qu'au lancement, la fonction ne sera pas aussi universelle qu'elle pourrait le devenir plus tard.

Jongler entre vos appareils deviendra plus facile sur Android 17

Comme l'explique Google, Continue On prendra d'abord en charge la transition entre un smartphone et une tablette Android. Cette dernière affichera des suggestions d'applications pour reprendre votre travail directement dans la barre de raccourcis. À terme, l'option fonctionnera dans les deux sens et pour plus de combinaisons d'appareils (mobile à mobile par exemple). Continue On sert même si vous n'avez pas l'application adéquate sur la tablette.

Dans ce genre de cas, Android 17 tentera d'ouvrir l'interface Web nécessaire. En fonction de ce qui semble le plus pertinent, les développeurs pourront par exemple faire en sorte que sur smartphone, l'application s'ouvre en priorité, tandis que la tablette privilégiera la version Web, mieux adaptée au grand écran. Continue On ne sera peut-être pas la nouveauté d'Android 17 dont vous vous servirez le plus, mais elle fait partie de ces ajouts que l'on est toujours content d'avoir la fois où l'on en a besoin.