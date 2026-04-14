Android Auto : Google a repensé son projet d’interface de climatisation, elle se dévoile en photo

Google prépare depuis plus d’un an l’intégration de commandes climatiques au sein d’Android Auto afin d’améliorer l’expérience de conduite des automobilistes. Alors que le développement semblait stagner – pour ne pas dire être abandonné –, l’interface a été remaniée et se dévoile dans un premier aperçu.

Android Auto
Crédits : Adobe Stock

 

Les écrans intégrés au tableau de bord sont devenus la norme sur les véhicules les plus récents et Android Auto s’est imposé comme un centre de contrôle bien pratique : GPS, musique… Mais certaines commandes demeurent exclusivement gérées via l’interface du constructeur automobile, telles que celles pour la climatisation, la ventilation ou encore la température.

Pour rendre sa solution d’autant plus indispensable, Google travaille discrètement sur l’intégration de ces commandes directement au sein d’Android Auto. De premiers indices ont été découverts il y a maintenant plus d’un an et une première ébauche de l’interface avait même pu être activée. Le développement semblait depuis au point mort, mais nos confrères d’Android Authority viennent de dévoiler un premier aperçu de cette nouvelle interface remaniée.

Lire aussi – Android Auto : Google corrige enfin le défaut le plus agaçant du mode Conduite grâce au retour de cette option disparue

Google poursuit le développement d’une interface de climatisation pour Android Auto qui se dévoile en photo

Nos confrères ont en effet repéré dans la dernière version d'Android Auto (v16.7) de nouvelles lignes de code qui attestent que Google continue de travailler sur une nouvelle interface intégrant des commandes climatiques pour éviter au conducteur de jongler entre les différents systèmes. Mieux encore : ils ont réussi à l’activer. Il y a un an, ces réglages de climatisation (température, dégivrage, ventilation, chauffage…) étaient regroupés en bas de l’écran dans une barre dédiée.

Android Auto interface commandes climatisation avant
Crédits : Android Authority

Avec la nouvelle interface, surnommée « hero » dans le code interne, ces commandes ont été déplacées vers les bords gauche et droit de l’écran. Leurs boutons ont été agrandis et espacés, ce qui réduit la distraction et rend leur utilisation plus aisée sur les écrans larges. Cette nouvelle disposition optimisée permet un gain de place, les boutons occupant moins d’espace visuel utile.

Android Auto interface commandes climatisation
Crédits : Android Authority

Notons toutefois que ce repositionnement favorise la conduite à gauche – on ignore encore si Google intégrera une option pour ceux qui conduisent à droite. Quoi qu’il en soit, si ces nouveaux indices indiquent que la firme Mountain View continue de travailler sur cette interface en coulisses, elle demeure discrète à son propos : Google n’a toujours pas communiqué officiellement à son propos.


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