Cet indice discret trahit l’avancement du Samsung Galaxy S26 FE

Le Galaxy S26 FE commence à montrer ses premiers signes de vie. Un fichier firmware repéré sur les serveurs de Samsung trahit l'avancement du projet. La firme coréenne semble tenir son calendrier habituel.

Chaque année, Samsung décline ses smartphones haut de gamme en une version Fan Edition, plus accessible. Ces modèles reprennent l'essentiel des fonctions premium à un prix réduit et s'adressent à un public plus large. La firme suit un calendrier bien rodé pour ces lancements, qui interviennent généralement plusieurs mois après les flagships. Les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra ont été officialisés en mars 2026. Des fiches techniques complètes avaient été dévoilées juste avant leur présentation.

Le Galaxy S26 FE suit le même chemin que ses prédécesseurs et s'apprête à succéder au Galaxy S25 FE. En avril, un benchmark avait déjà révélé ses performances et confirmé la présence de l'Exynos 2500 comme puce principale. Aucun prix ni aucune date officielle n'avait encore été communiqué. Mais un nouvel élément vient de confirmer que le développement avance.

Galaxy S26 FE: FIRST One UI 9 test build spotted on the server today 👀 Build Version: S741NKSU0AZE5/S741NOKR0AZE5/S741NKSU0AZE5 Model number SM-S741N is confirmed for Korea Repost pic.twitter.com/xSOsotQ2Zd — Tarun Vats (@tarunvats33) May 20, 2026

Un premier firmware confirme le développement du Galaxy S26 FE sur les serveurs de Samsung

Un fichier firmware portant la référence S741NKSU0AZE5 vient d'apparaître pour la première fois sur les serveurs OTA de Samsung. Selon le leaker Tarun Vats, qui a repéré ce fichier et l'a partagé sur X, il correspond bien au Galaxy S26 FE. Ces serveurs sont utilisés pour distribuer les mises à jour logicielles des appareils Galaxy. La détection d'un tel fichier indique que la marque a démarré les tests internes du smartphone. Le développement de son logiciel est donc en cours. C'est généralement l'un des premiers indices publics de l'avancement d'un futur appareil.

Samsung a lancé le Galaxy S25 FE en septembre 2025 et suit un cycle annuel pour cette gamme. Le Galaxy S26 FE pourrait donc arriver au même moment cette année. Le S25 FE avait divisé en raison de sa proximité avec le Galaxy S25+. Ce positionnement avait compliqué sa lisibilité dans la gamme. La marque devra mieux différencier son prochain modèle Fan Edition. Pour l'instant, aucun détail sur le design, le prix ou les caractéristiques du S26 FE n'a filtré. D'autres informations devraient émerger à mesure que le lancement approche.