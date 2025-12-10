L’IA est-elle la clé pour un flux 100 % personnalisé ? Google Discover pourrait bientôt intégrer la solution audacieuse testée sur YouTube

Le manque de personnalisation est l’une des critiques récurrentes que formulent les utilisateurs à l’encontre du système d’exploitation et des applications de Google. Qu’à cela ne tienne, le géant de la tech teste actuellement sur YouTube une solution de personnalisation expérimentale mais audacieuse et il pourrait l’exporter à un autre de ses services : le flux Discover.

Google semble avoir écouté les doléances de ses utilisateurs. L’une des critiques qui revient le plus souvent au sujet de l’écosystème Android ou des appareils Pixel est le manque de personnalisation. Et ces derniers temps, la firme de Mountain View teste ou déploie de nouvelles fonctions offrant davantage de liberté et de flexibilité. On peut notamment citer le développement d’une option de personnalisation des vibrations pour les Pixel ou d’un bouton pour supprimer totalement le widget At a glance de l’écran d’accueil de ses smartphones.

S’il y a une application de Google qui manque cruellement d’option de personnalisation, c’est bien YouTube. Les utilisateurs se plaignent régulièrement des recommandations sans intérêt sur la page d’accueil de la plateforme. Pour la rendre moins chaotique, Google teste actuellement un flux personnalisé, mais pas de n’importe quelle manière : il est alimenté par un chatbot IA. Selon nos confrères d’Android Authority, cette solution de personnalisation audacieuse pourrait s’étendre à Discover.

Google pourrait appliquer le système expérimental de personnalisation par chatbot IA de YouTube au flux Discover

Dans la version v16.49.59 de l’application Google, nos confrères ont fait une découverte pour le moins inattendue. Alors qu’ils souhaitaient quitter l’onglet Personnaliser votre espace – là où se trouvent les différentes cartes Discover que l’on peut cocher ou décocher selon nos centres d’intérêt –, une fenêtre pop-up est apparue. Baptisée « Ignorer la conversation », son contenu est assez énigmatique : « Les modifications dont vous avez parlé pour votre flux seront perdues ».

Or, aucune discussion n’a été amorcée et, ni l’onglet ni la fenêtre ne proposent de champ de saisie pour entrer une quelconque requête ou pour interagir. Bien qu’il n’y ait aucune mention à de l’IA, ce sont ces éléments qui instillent le doute chez nos confrères : Google pourrait-il envisager d’intégrer dans Discover un système de personnalisation via chatbot à l’image de celui qu’il teste actuellement sur YouTube ?

Autre changement – plus anecdotique cette fois – repéré par nos confrères : sélectionner Personnaliser votre espace a pour effet de faire apparaître une subtile animation éphémère aux couleurs de la firme de Mountain View autour de l’onglet lorsqu’il est ouvert.