Firefox : interface revisitée, sécurité renforcée… la dernière mise à jour apporte une avalanche de nouveautés

Firefox vient de publier la dernière version de son navigateur. En plus de traditionnels correctifs, la version 151.0 intègre plusieurs nouveautés bienvenues : refonte visuelle, renforcement de la sécurité, améliorations bien pratiques… On vous les présente dans cet article.

Alors qu’il n’a pas les ressources d’un Edge ou d’un Google, Firefox affiche une impressionnante longévité – même si pour en arriver là où il est, ce n’a pas été un long fleuve tranquille. Quoi qu’il en soit, le navigateur reste solide sur ses appuis et continue d’être amélioré.

On annonçait il y a peu l’arrivée prochaine d’une refonte graphique bienvenue de l’interface de Firefox, mais ce n’est pas la seule amélioration qu’apporte la version 151.0 déployée le 19 mai aux utilisateurs du canal Release. Correctifs, renforcement de la sécurité, navigation privée, VPN intégré… On fait le point sur toutes les nouveautés.

Firefox 151.0 apporte son lot de nouveautés bienvenues

La dernière mise à jour intègre plusieurs correctifs : des correctifs de sécurité, une amélioration de la gestion des couleurs pour les images copiées-collées sur macOS, la correction de problèmes liés aux configurations multi-écrans… Mais elle apporte surtout de nombreuses nouveautés.

Une refonte visuelle au service de futures fonctionnalités

Intéressons-nous d’abord à la page d’accueil. Elle a été repensée, mais il ne s’agit, pour l’heure, que de la partie émergée de l’iceberg : Firefox prévient que cette refonte permettra d’accueillir les fonctionnalités (widgets, améliorations des raccourcis…) qui seront déployées entre les versions 151 et 152. De plus, le navigateur intègre des fonds d’écran inédits.

Firefox 151 refonte accueil
Crédits : Firefox

Des améliorations bien pratiques

Autres améliorations bien pratiques : la possibilité de fusionner plusieurs fichiers PDF directement dans le lecteur intégré de Firefox, l’accès à la page des traductions directement via la section Outils supplémentaires du menu de l’application.

Firefox 151 fusion PDF
Crédits : Firefox

Linux n’a pas été oublié : comme sur Windows, les sauvegardes locales de profils Firefox sont maintenant disponibles. Et macOS n’est pas en reste non plus : le presse-papiers universel d’Apple est désormais parfaitement pris en charge, les URL copiées depuis un appareil iOS se collant désormais correctement dans Firefox. De plus, pour une expérience plus cohérente avec le système, les menus déroulants des pages web adoptent le style de menu natif de l’OS.

Un renforcement de la sécurité

Autre amélioration : le nouveau bouton en forme de feu pour le mode navigation privée. Il signifie « Fin de la session privée » (End Private Session) et – après confirmation – efface instantanément toutes les données de la session en cours sans avoir à fermer la fenêtre, puis ouvre une toute nouvelle session en mode navigation privée.

Firefox 151 navigation privée
Crédits : Firefox

La protection de la vie privée a également été améliorée : vous pouvez désormais choisir votre emplacement de navigation au sein du VPN intégré de Firefox et le navigateur renforce votre protection contre le fingerprinting (pistage par empreinte numérique) en limitant la quantité d’informations divulguées sur votre appareil afin qu’il soit plus difficile pour les sites web de vous suivre à la trace.

Firefox déploie également les restrictions d’accès au réseau local pour tous ses utilisateurs : les sites web sont maintenant obligés de vous demander la permission pour se connecter à des appareils, applications ou services de votre réseau local.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

400 € de remise sur le Galaxy S26 Ultra : le meilleur smartphone de Samsung est à son prix le plus bas

La nouvelle promo de Samsung sur le Galaxy S26 Ultra fait chuter fortement le prix du smartphone, disponible depuis quelques semaines. Si vous l’avez dans votre viseur, c’est le bon…

Google TV accueille enfin ce type de télécommande que tout le monde attendait

Naviguer sur Google TV avec une télécommande classique a toujours été une contrainte. Les menus sont lents à parcourir, les touches directionnelles peu précises. Google vient d’annoncer une nouveauté qui…

TV

Promotions, baisses et historique des prix, conseils, Google révolutionne les achats en ligne avec Gemini

Google a présenté une nouvelle expérience pour les achats en ligne : Universal Cart, basé sur Gemini et le protocole UCP. L’IA nous accompagne tout au long du processus pour…

IA

Google Gemini : nouvelle application, nouvelle version de Flash, nouvel agent… L’IA se refait un lifting intégral

Gemini, l’intelligence artificielle de Google, n’est pourtant pas si âgée, mais voilà qu’elle se refait déjà une beauté. Au programme : une nouvelle version (Gemini 3.5 Flash), un nouvel outil…

IA

Google I/O : entre agents IA et barre de recherche intelligente, Search fait le plein de nouveautés

La firme de Mountain View a consacré un long moment de sa conférence annuelle, la Google I/O, aux nouveautés dédiées à Search : capacités agentiques inédites, Gemini 3.5 Flash, nouvelle barre…

IA

Samsung et Google annoncent leurs premières lunettes connectées, avec une fenêtre de sortie en prime

Lors de la conférence Google I/O 2026, Samsung et Google ont officialisé deux modèles de lunettes connectées haut de gamme, qui seront bientôt disponibles. Les lunettes connectées peuvent-elles s’imposer comme…

Après la chute de YggTorrent, ce nouveau site de piratage français attire déjà l’attention des studios hollywoodiens

La coalition anti-piratage ACE vient de viser 29 sites dans le monde entier via une assignation adressée à Cloudflare. Parmi eux, un site de téléchargement français apparu il y a…

AliExpress casse le prix de la Redmi Pad 2 : cette tablette 11 pouces avec écran 2,5K et une batterie 9 000 mAh passe sous les 120 €

La Redmi Pad 2 est une grande tablette de 11 pouces appréciée pour son rapport qualité-prix très compétitif. Elle est d’autant plus intéressante que son prix est actuellement en baisse…

Test Sony 1000X The Collexion : confort, réduction de bruit, qualité audio… Ce casque a tout d’un grand (ou presque)

En rumeurs depuis quelques semaines déjà, le nouveau casque “1000X The Collexion” de Sony est enfin officiel. Conçu avec tout le savoir-faire Sony, mais s’affichant à plus de 600 €,…

Sony lance le 1000X The Collexion, son casque sans fil le plus haut de gamme

À l’occasion du dixième anniversaire de sa famille de casques audio 1000X, Sony marque le coup en lançant son modèle le plus haut de gamme à ce jour, le 1000X…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.