Firefox : interface revisitée, sécurité renforcée… la dernière mise à jour apporte une avalanche de nouveautés

Firefox vient de publier la dernière version de son navigateur. En plus de traditionnels correctifs, la version 151.0 intègre plusieurs nouveautés bienvenues : refonte visuelle, renforcement de la sécurité, améliorations bien pratiques… On vous les présente dans cet article.

Alors qu’il n’a pas les ressources d’un Edge ou d’un Google, Firefox affiche une impressionnante longévité – même si pour en arriver là où il est, ce n’a pas été un long fleuve tranquille. Quoi qu’il en soit, le navigateur reste solide sur ses appuis et continue d’être amélioré.

On annonçait il y a peu l’arrivée prochaine d’une refonte graphique bienvenue de l’interface de Firefox, mais ce n’est pas la seule amélioration qu’apporte la version 151.0 déployée le 19 mai aux utilisateurs du canal Release. Correctifs, renforcement de la sécurité, navigation privée, VPN intégré… On fait le point sur toutes les nouveautés.

Firefox 151.0 apporte son lot de nouveautés bienvenues

La dernière mise à jour intègre plusieurs correctifs : des correctifs de sécurité, une amélioration de la gestion des couleurs pour les images copiées-collées sur macOS, la correction de problèmes liés aux configurations multi-écrans… Mais elle apporte surtout de nombreuses nouveautés.

Une refonte visuelle au service de futures fonctionnalités

Intéressons-nous d’abord à la page d’accueil. Elle a été repensée, mais il ne s’agit, pour l’heure, que de la partie émergée de l’iceberg : Firefox prévient que cette refonte permettra d’accueillir les fonctionnalités (widgets, améliorations des raccourcis…) qui seront déployées entre les versions 151 et 152. De plus, le navigateur intègre des fonds d’écran inédits.

Des améliorations bien pratiques

Autres améliorations bien pratiques : la possibilité de fusionner plusieurs fichiers PDF directement dans le lecteur intégré de Firefox, l’accès à la page des traductions directement via la section Outils supplémentaires du menu de l’application.

Linux n’a pas été oublié : comme sur Windows, les sauvegardes locales de profils Firefox sont maintenant disponibles. Et macOS n’est pas en reste non plus : le presse-papiers universel d’Apple est désormais parfaitement pris en charge, les URL copiées depuis un appareil iOS se collant désormais correctement dans Firefox. De plus, pour une expérience plus cohérente avec le système, les menus déroulants des pages web adoptent le style de menu natif de l’OS.

Un renforcement de la sécurité

Autre amélioration : le nouveau bouton en forme de feu pour le mode navigation privée. Il signifie « Fin de la session privée » (End Private Session) et – après confirmation – efface instantanément toutes les données de la session en cours sans avoir à fermer la fenêtre, puis ouvre une toute nouvelle session en mode navigation privée.

La protection de la vie privée a également été améliorée : vous pouvez désormais choisir votre emplacement de navigation au sein du VPN intégré de Firefox et le navigateur renforce votre protection contre le fingerprinting (pistage par empreinte numérique) en limitant la quantité d’informations divulguées sur votre appareil afin qu’il soit plus difficile pour les sites web de vous suivre à la trace.

Firefox déploie également les restrictions d’accès au réseau local pour tous ses utilisateurs : les sites web sont maintenant obligés de vous demander la permission pour se connecter à des appareils, applications ou services de votre réseau local.