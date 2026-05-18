Huawei Watch FIT 5 Series : cette montre connectée analyse vos frappes au tennis et vous fait bouger au bureau

Tennis, padel, mini-entraînements au poignet : la Watch FIT 5 Series embarque des modes sport pensés pour la ville, dans deux modèles aux finitions travaillées et à l’autonomie bien supérieure à 24h. Et pendant quelques jours, une remise de 60 euros est disponible. On vous dit tout ci-dessous.

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Huawei lance deux nouvelles montres connectées avec la Watch FIT 5 et la Watch FIT 5 Pro. Entre sports urbains, mini-entraînements au poignet et paiement sans contact, la série FIT 5 cherche à couvrir un maximum de situations du quotidien.

La FIT 5 affiche un format léger avec des coloris variés à 199,99 €, la Pro monte en gamme avec des matériaux plus robustes à 299,99 €. Et jusqu'au 22 juin inclus, les deux modèles profitent de 60 euros de réduction avec le code A60FIT5PA, soit 139,99 € et 239,99 € respectivement.

Tennis, padel, mini-entraînements : des modes sport taillés pour la ville

Contrairement à de nombreuses autres montres connectées, la FIT 5 Series ne se limite pas aux sports outdoor. Elle embarque des modes dédiés aux sports de raquette, et c'est clairement l'un des arguments de cette génération. En tennis, la montre enregistre chaque frappe : volume d'échanges, ratio coup droit/revers, puissance moyenne.

Vous sortez ainsi du court avec une idée précise de ce qui s'est passé pendant votre session, sans avoir à noter quoi que ce soit. Ces données sont accessibles via l'application Tennix sur l'AppGallery, ce qui permet de suivre sa progression match après match et d'identifier les points à travailler. Le padel et le badminton bénéficient du même niveau de suivi à travers d’applications sur l’AppGallery, avec par exemple enregistrement des coups droits, revers et séries de frappes.

Mais la vraie nouveauté de cette génération, c'est l'introduction des mini-entraînements. Le principe est simple : 30 mouvements guidés, répartis sur dix parties du corps, accessibles directement depuis le cadran de la montre. Pas besoin d'application, pas besoin de sortir le téléphone.

Un panda interactif vous guide tout au long de la séance, ce qui rend l'expérience moins austère qu'un simple minuteur. L'idée derrière tout ça : permettre à ceux qui n'ont pas le temps de caser une vraie séance dans leur journée de quand même bouger un peu, que ce soit au bureau, dans votre salon ou entre deux rendez-vous.

Un design soigné, une autonomie de 10 jours et le paiement sans contact en bonus

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Côté design, les deux modèles ne se ressemblent pas vraiment. La FIT 5 standard se décline en cinq coloris avec des bracelets interchangeables, dont un modèle tissé fabriqué à partir de près de 100 % de fibres recyclées. Le boîtier est en aluminium 100 % recyclé, le dos intègre 13,75 % de plastique recyclé. À 27 g sans bracelet, elle se fait oublier au poignet.

La FIT 5 Pro est dans une autre catégorie de matériaux : lunette en titane, verre saphir 2,5D, et une finition nanocéramique sur le modèle blanc. Elle se décline en trois coloris avec plusieurs options de bracelets pour varier les styles selon les envies. L'écran de 1,92 pouce monte jusqu'à 3 000 nits de luminosité, ce qui règle la question de la lisibilité en extérieur.

Sur l'autonomie, les deux modèles annoncent 10 jours en usage normal, ce qui couvre largement une semaine entière sans avoir à penser à la recharge. Pour les sorties sport, la FIT 5 Pro tient 25 heures en mode trail, de quoi enchaîner les longues sessions sans crainte. Cette endurance repose sur une batterie haute densité à empilement silicium, une première dans la gamme FIT, qui affiche une capacité améliorée de 18 % par rapport à la génération précédente. Et quand la recharge s'impose, la FIT 5 Pro passe de 0 à 100 % en 60 minutes via la charge rapide sans fil.

Les deux montres intègrent aussi le paiement sans contact via Curve Pay. Vous sortez courir ou jouer au tennis sans portefeuille ni téléphone, et vous pouvez quand même régler un café ou un achat en chemin. Pas révolutionnaire sur le papier, mais utile au quotidien et couplé à toutes les fonctionnalités.

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Finalement, la série FIT 5 couvre pas mal de terrain : sports urbains, mini-entraînements, suivi santé, paiement sans contact et une autonomie qui tient la semaine. Deux modèles avec des niveaux de finition différents, selon ce qu'on cherche et ce qu'on est prêt à mettre. Vous hésitez encore ? Jusqu'au 22 juin inclus, le code A60FIT5PA vous permet de profiter de 60 euros de remise sur les deux modèles :

Alors, qu’attendez-vous ?

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.


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