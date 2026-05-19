Google I/O : entre agents IA et barre de recherche intelligente, Search fait le plein de nouveautés

La firme de Mountain View a consacré un long moment de sa conférence annuelle, la Google I/O, aux nouveautés dédiées à Search : capacités agentiques inédites, Gemini 3.5 Flash, nouvelle barre de recherche intelligente… On fait le point sur toutes les annonces.

Recherche Google
Crédits : 123RF

Ce 19 mai se tient l’édition 2026 de la Google I/O, la conférence annuelle à l’occasion de laquelle la firme de Mountain View présente ses nouveautés. Aux côtés de fonctions inédites comme YouTube Ask et de Gemini Spark, un nouvel agent IA personnel, c’est une refonte majeure de la recherche Google qui vient d’être présentée. Et évidemment, la pierre angulaire n’est autre que l’IA.

Le géant de la tech l’affirme d’ailleurs d’emblée : Google Search, c’est la recherche IA. Et cela se manifeste à travers plusieurs nouveautés : des modèles avancés de Gemini, des capacités agentiques… et une nouvelle barre de recherche intelligente.

La volonté derrière toutes ces nouveautés ? Vous aidez à poser la question exacte qui vous passe par la tête – quelle qu’elle soit – à Google Search, et obtenir la réponse et à obtenir la réponse la plus complète et pertinente qui soit. Voici ce qu’il faut retenir de ces annonces.

Google Search entre définitivement dans l'ère de l'IA agentique

Premièrement, Search est désormais propulsé par le tout dernier modèle de Gemini : 3.5 Flash, que la Google déploie actuellement partout où il peut.  Il alimente donc l’AI Mode afin, on le disait, de vous permettre de poser vos réelles questions, avec leurs détails spécifiques, grâce à ce mode conversationnel.

Mais surtout, la barre de recherche a été repensée avec l’IA. Elle devient multimodale, acceptant texte, image, fichiers, vidéos ou encore onglets Chrome. Elle propose également des suggestions. Tout cela pour vous aider, encore une fois, à poser l’exacte question que vous vous posez, sans frein, et à pousser votre curiosité.

Google Search IO barre de recherche intelligente suggestions

Google Search IO barre de recherche intelligente multimodale

On assiste aussi à la fusion d’AI Overviews et de l’AI Mode afin de faciliter la recherche continue, mais également au lancement d’agents aux capacités étendues qui effectuent vos recherches pour votre compte. Ils fonctionnent de concert avec Gemini Spark et sont capables de prendre une question complexe et de la diviser en tâches individuelles.

Cette nouvelle barre de recherche intelligente commence à être déployée aujourd’hui, mais comme la plupart des nouveautés annoncée lors de cette conférence Google I/O, elle est pour le moment réservée aux ressortissants des Etats-Unis.

Google Search IO barre de recherche intelligente


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