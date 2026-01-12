Android Auto 16.0 : la mise à jour arrive, mais Google laisse ce bug majeur sans correctif

Le déploiement d’Android Auto 16.0 a commencé et devrait se poursuivre pendant les semaines à venir. Toutefois, l’attention se porte ailleurs, un sérieux problème affectant les utilisateurs : ces derniers ne peuvent plus répondre aux messages dans Android Auto.

Les appareils diffèrent, mais l’histoire semble se répéter : Google déploie des mises à jour, alors même que les utilisateurs continuent d’attendre des correctifs pour des bugs pour le moins handicapants. Récemment, la mise à jour Android de janvier a corrigé une faille critique de sécurité, mais les Pixel patientent encore pour voir leurs propres dysfonctionnements enfin résolus.

La situation est à quelques détails près la même pour les utilisateurs d’Android Auto. La firme de Mountain View a commencé le déploiement de la version 16.0, mais un sérieux problème affecte toujours certains utilisateurs : un bug les empêche de répondre aux messages. Le plus agaçant dans cela ? Android Auto 16.0 semble n’apporter aucun changement notable.

Android Auto 16.0 s’annonce peu enthousiasmante alors qu’un bug majeur touche certains utilisateurs

Si certaines mises à jour apportent de petites révolutions au sein d’Android Auto, ce n’est pas le cas à chaque nouvelle version. Depuis fin décembre, Android Auto 15.9 est la version disponible pour le grand public. Le passage à un nouveau numéro de version majeur, Android 16.0, devrait être opéré dans les prochaines semaines. Cependant, celle-ci semble ne proposer aucun changement notable, que ce soit du point de vue du design ou des options en préparation : selon nos confrères de 9to5Google, le mode clair, par exemple, y est absent.

Pourtant un dysfonctionnement majeur touche certains conducteurs : il empêche les concernés de répondre aux messages dans Android Auto. Concrètement, appuyer sur le bouton Répondre d’une notification fait apparaître un message d’erreur invitant les utilisateurs à « demander l’autorisation à [leur] administrateur Google Workspace ». Vraisemblablement, ce problème est confiné à un certain type de profil d’utilisateurs : ceux utilisant un compte Google Workspace comme compte principal – les adresses @gmail.com étant apparemment épargnées.

Si ce bug est signalé depuis fin décembre, le rythme des témoignages s’accélère. La firme de Mountain View a connaissance de cette anomalie, dont la source demeure incertaine – bien que la piste d’un défaut côté serveur soit privilégiée. Pour autant, aucune échéance quant à un éventuel correctif n’a été donnée, pour le moment.