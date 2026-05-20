YouTube Premium fusionne avec Google AI Pro, la firme tente le tout pour le tout pour vous convaincre de vous abonner

Les annonces ont fusé hier soir lors de la conférence Google I/O. Parmi elles, on a notamment appris qu'il est désormais possible de profiter de YouTube sans publicités en souscrivant à l'abonnement Google AI Pro. De quoi convaincre les récalcitrants ?

youtube premium
Crédits : Adobe Stock

Hier soir s'est tenue l'édition 2026 de la Google I/O, la conférence annuelle où la firme de Mountain View nous présente ses prochaines grosses nouveautés. La soirée a évidemment fait la part belle à l'intelligence artificielle, notamment au sein de Google Search, et a permis de découvrir de nouvelles lunettes connectées en partenariat avec Samsung. Des annonces qui intéressent donc principalement les passionnés de tech.

Mais Google a également pensé au grand public. Et où se trouve le grand public ? Sur YouTube bien sûr. Or, cela fait un certain temps que Google tente de convaincre les derniers récalcitrants à souscrire à la formule Premium. Jusqu'à maintenant, ses techniques se sont avérées plutôt agressives, à grand renfort d'ajout de publicités et de bâtons dans les roues des bloqueurs de publicités. Cette fois, le géant américain tente une approche plus subtile.

Sur le même sujet — YouTube va vous permettre de retirer tous les éléments d’interface pour enfin voir correctement vos Shorts

Google utilise Gemini comme appât pour YouTube Premium

Il est possible que regarder YouTube avec des publicités ne vous a jamais dérangé, mais que l'abonnement payant à Google AI vous fasse de l'œil. C'est précisément vous que Google cible avec sa nouvelle offre. En effet, l'abonnement YouTube Premium Lite est désormais inclus dans la formule à 21,99 € par mois de Google AI Pro. Pour rappel, Premium Lite permet de profiter de YouTube sans publicités et, depuis peu, avec la lecture en arrière-plan et la possibilité de télécharger les vidéos.

De son côté, l'abonnement Google AI Pro booste la limite d'utilisation de Gemini et donne accès à la génération de vidéo, à 5 To de stockage dans le cloud et à Google Home Premium. Une stratégie qui a du sens pour la firme, puisqu'elle lui permet non seulement de regrouper deux abonnements, permettant ainsi des économies à ses utilisateurs, mais surtout de rester très concurrentielle malgré la refonte de la limite d'usage annoncée de Gemini.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Un GPS sur la Lune ? Cette idée venue des cratères les plus froids pourrait guider les futures missions Artemis

Des chercheurs ont trouvé un endroit idéal pour installer un GPS sur la Lune. Il se trouve dans les cratères les plus froids du pôle sud de cette dernière. Des…

On en sait plus sur le Galaxy S27 Pro, le nouveau smartphone compact premium de Samsung

Samsung devrait lancer un quatrième modèle dans la famille des Galaxy S. Celui-ci offrirait des caractéristiques haut de gamme dans un format relativement compact. Depuis plusieurs semaines, il apparaît de…

Marre des contenus audio qui se déclenchent tout seuls en arrière-plan ? Android 17 va enfin y remédier

Google serre la vis avec Android 17. Le géant de la tech entend mettre fin au calvaire des pistes audio qui se déclenchent inopinément en arrière-plan. Comment ? Grâce à…

Watch Fit 4 Pro : la montre connectée Huawei est à moitié prix, vite !

Il ne vous reste plus que 2 jours pour profiter des codes promo disponibles sur AliExpress. Il ne va donc pas falloir tarder pour profiter des meilleures offres promotionnelles du…

Pourquoi Google s’est servi d’un iPhone pour la démonstration de Gemini Spark

Lors du premier jour de la Google I/O, l’IA Gemini Spark a fait sensation. Curieusement, sa démonstration s’est faite sur un iPhone et non sur un Pixel ou un autre…

IA

Google révolutionne Android Auto : refonte visuelle, commandes vocales, flux vidéo… Ce qu’il faut savoir

La conférence Google I/O est l’événement à suivre pour ne manquer aucune des annonces de la firme. Mais tout ne s’y joue pas : en regardant ce qu’il se passe en…

La bêta 3 d’Android 17 QPR1 est disponible, voici les nouveautés

L’événement Google I/O continue avec la sortie Android 17 QPR1 Bêta 3. L’occasion de constater quelques changements au niveau de l’interface notamment, qui se rapproche du Liquid Glass d’Apple. La…

Windows 11 va enfin arrêter ce comportement très agaçant quand vous recherchez un fichier

Microsoft s’attaque enfin à l’un des plus gros défauts de Windows 11 : son système de recherche de fichiers. La dernière version bêta semble en effet faire quelque chose qui…

Cet indice discret trahit l’avancement du Samsung Galaxy S26 FE

Le Galaxy S26 FE commence à montrer ses premiers signes de vie. Un fichier firmware repéré sur les serveurs de Samsung trahit l’avancement du projet. La firme coréenne semble tenir…

Android 17 : vos applications se souviendront où vous en étiez quand vous changerez d’appareil

La fonction “Continue On” d’Android 17 fluidifiera le passage d’un appareil à un autre en mémorisant ce que vous faisiez sur une application. Vous pourrez donc reprendre là où vous…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.