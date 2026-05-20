YouTube Premium fusionne avec Google AI Pro, la firme tente le tout pour le tout pour vous convaincre de vous abonner

Les annonces ont fusé hier soir lors de la conférence Google I/O. Parmi elles, on a notamment appris qu'il est désormais possible de profiter de YouTube sans publicités en souscrivant à l'abonnement Google AI Pro. De quoi convaincre les récalcitrants ?

Hier soir s'est tenue l'édition 2026 de la Google I/O, la conférence annuelle où la firme de Mountain View nous présente ses prochaines grosses nouveautés. La soirée a évidemment fait la part belle à l'intelligence artificielle, notamment au sein de Google Search, et a permis de découvrir de nouvelles lunettes connectées en partenariat avec Samsung. Des annonces qui intéressent donc principalement les passionnés de tech.

Mais Google a également pensé au grand public. Et où se trouve le grand public ? Sur YouTube bien sûr. Or, cela fait un certain temps que Google tente de convaincre les derniers récalcitrants à souscrire à la formule Premium. Jusqu'à maintenant, ses techniques se sont avérées plutôt agressives, à grand renfort d'ajout de publicités et de bâtons dans les roues des bloqueurs de publicités. Cette fois, le géant américain tente une approche plus subtile.

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Google utilise Gemini comme appât pour YouTube Premium

Il est possible que regarder YouTube avec des publicités ne vous a jamais dérangé, mais que l'abonnement payant à Google AI vous fasse de l'œil. C'est précisément vous que Google cible avec sa nouvelle offre. En effet, l'abonnement YouTube Premium Lite est désormais inclus dans la formule à 21,99 € par mois de Google AI Pro. Pour rappel, Premium Lite permet de profiter de YouTube sans publicités et, depuis peu, avec la lecture en arrière-plan et la possibilité de télécharger les vidéos.

De son côté, l'abonnement Google AI Pro booste la limite d'utilisation de Gemini et donne accès à la génération de vidéo, à 5 To de stockage dans le cloud et à Google Home Premium. Une stratégie qui a du sens pour la firme, puisqu'elle lui permet non seulement de regrouper deux abonnements, permettant ainsi des économies à ses utilisateurs, mais surtout de rester très concurrentielle malgré la refonte de la limite d'usage annoncée de Gemini.