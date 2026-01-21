Android Auto : cette fonction tant attendue met enfin un terme au casse-tête pour changer de musique au volant

Après des mois de tests, Google déploie enfin une mise à jour d’Android Auto très attendue par les conducteurs qui ne peuvent passer un trajet sans musique. Cette refonte simplifie l’expérience utilisateur pour offrir un confort de conduite inédit.

Il semble que Google n’ignore pas combien certains conducteurs ne peuvent se passer de musique au volant. La firme de Mountain View multiplie les tests de fonctionnalités qui devraient ravir les automobilistes mélomanes. En septembre, nous vous indiquions que l’entreprise expérimentait, au sein d’Android Auto, le support de plusieurs cartes de médias à l’écran : l’idéal pour ceux qui aiment papillonner d’une application à une autre. Puis, en décembre, elle y testait l’intégration de Google Cast.

Mais le géant de la tech ne fait pas que tester ces nouveautés, il arrive un moment où (s’il ne les abandonne pas en chemin) il les déploie. Et c’est notamment le cas du très attendu nouveau modèle de lecture multimédia d’Android Auto.

Android Auto : le lecteur multimédia harmonisé débarque enfin

Sur Android Auto, toutes les applications de streaming musical ne partagent pas la même interface : cela complexifie le basculement de l’une à l’autre, les utilisateurs devant alors se (ré)approprier la configuration des touches pour chacune d’elles.

Pour simplifier et harmoniser l’expérience, la firme de Mountain View a développé une solution, qu’elle a présentée lors du Google I/O 2025 : le nouveau modèle de lecture multimédia. Son but ? Offrir aux différentes applications, telles que Spotify ou YouTube Music, une interface cohérente et unifiée. Depuis cette annonce, la fonction était en phase de test.

Ce temps est désormais révolu, comme le souligne Android Authority : avec le déploiement de la version stable d’Android Auto 16.0, ce nouveau modèle est enfin disponible pour tous les utilisateurs. La nouvelle interface concentre le bouton Lecture/Pause et ceux de contrôle des pistes à gauche ; tandis que ceux spécifiques aux applications sont de l’autre côté de l’écran. Après un temps d’adaptation – les commandes étant habituellement centrées –, les automobilistes devraient apprécier cet ajustement puisque, grâce à cette uniformisation, leurs habitudes ne seront plus bousculées d’une application à l’autre.

De plus, chaque mise à jour effectuée par Google sera immédiatement appliquée à l’ensemble des plateformes compatibles. Par exemple, une récente mise à jour avait intégré une nouvelle barre de progression ondulée visible ci-dessus pour plus de dynamisme : tous les utilisateurs en profiteront, sur toutes les applications utilisant l’interface unifiée.