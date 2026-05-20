WhatsApp va enfin améliorer ses messages éphémères en vous donnant plus de contrôle

Des années après l'introduction des messages éphémères, WhatsApp va enfin permettre à ses utilisateurs de les personnaliser un peu. La dernière bêta de l'application inclut de nouvelles options qui devraient beaucoup plaire à ceux qui tiennent à la confidentialité de leurs conversations.

L'arrivée des messages éphémères dans WhatsApp ne date pas d'hier. C'est en 2020 que l'application a proposé cette fonctionnalité à ses utilisateurs. Depuis, celle-ci n'a que très peu évolué. En dehors de la possibilité de les utiliser sur PC, puis plus tard de les sauvegarder, les utilisateurs ont dû se contenter de la version de base quelque peu, il faut bien l'admettre, limitée. En effet, il est encore impossible de déterminer au bout de combien de temps les messages se suppriment automatiquement.

Un manquement assez dommageable pour des messages éphémères, d'autant que le délai actuel est particulièrement long. Il faut compter 7 jours pour que les messages s'effacent après envoi, ce qui laisse largement le temps au destinataire – ou à quelqu'un d'un peu trop curieux – de les relire. Meta a bien montré en 2023 des signes d'une volonté de donner plus de contrôle sur le délai de suppression, mais depuis, plus rien.

WhatsApp pourrait bientôt améliorer ses messages éphémères avec cette option essentielle

Mais fort heureusement, le projet n'a visiblement pas été abandonné. La bonne nouvelle nous vient de WABetaInfo, qui a repéré de nouvelles options de suppression dans la dernière bêta de la messagerie. Cette fois, ceux-ci seront beaucoup plus courts À l'heure actuelle, la bêta propose trois délais : 5 minutes, 1 heure ou 12 heures. Le compte à rebours démarre dès que le destinataire a ouvert le message. Il est également possible de sélectionner la même option pour l'ensemble des conversations.

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Par défaut, le timer sera configuré à 24 heures, ce qui est déjà une très nette amélioration par rapport aux 7 jours actuels. Mais ne sautez pas de joie tout de suite. La fonctionnalité n'est pour l'heure disponible qu'à une poignée de beta-testeurs, ce qui n'est pas très encourageant pour la suite. Si Meta semble bien décider à déployer cette fonctionnalité auprès du grand public, mieux vaut ne pas espérer y avoir bientôt accès.