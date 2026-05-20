Google dévoile Wear OS 7, votre poignet suffit désormais pour commander votre repas

Google a officialisé Wear OS 7 lors de Google I/O 2026. La nouvelle version embarque Gemini Intelligence et repense en profondeur les widgets des montres connectées. Sa nouveauté la plus marquante permet désormais d'automatiser des tâches directement depuis le poignet, sans décrocher son téléphone.

google pixel watch 4 officiel

Les montres connectées ont profondément évolué ces dernières années. Elles gèrent désormais notifications, paiements et séances sportives complètes. Wear OS, le système de Google dédié aux smartwatches, n'a cessé de s'étoffer pour concurrencer watchOS d'Apple. Gemini, l'assistant IA de la firme, a commencé à s'y intégrer, mais ses capacités restaient toutefois limitées en dehors d'une connexion active.

Google I/O 2026 a été riche en annonces pour l'écosystème wearable. Les premières lunettes connectées de Samsung et Google ont notamment été présentées lors de l'événement. La firme en a profité pour officialiser Wear OS 7, peu après le déploiement de Wear OS 6.

Wear OS 7 introduit les Wear Widgets sur les montres connectées et laisse Gemini agir à votre place

Lors de Google I/O 2026, la firme a présenté les Wear Widgets, nouvelle génération de blocs d'affichage pour Wear OS 7. Ces éléments remplacent les anciennes tuiles, plus statiques et moins personnalisables. La nouvelle formule est plus dynamique et s'aligne sur ce que proposent déjà les smartphones. Les blocs créés via l'outil IA Crée mon widget peuvent désormais être transférés sur la montre. Ce raccourci réduit les étapes entre les deux appareils.

Wear OS 7 s'accompagne aussi de plusieurs ajouts pratiques. Les Live Updates, ou infos en direct, affichent en temps réel un trajet ou une commande de livraison sur le cadran. Un tracker de sport intègre des contrôles média pour les applis fitness. Un sélecteur de sortie audio permet de basculer entre casque et enceinte directement depuis la montre.

La nouveauté la plus ambitieuse de la mise à jour concerne Gemini Intelligence. Google introduit l'API AppFunctions, qui relie les services tiers à l'assistant IA de la montre. Il devient possible de déclencher des actions directement depuis le cadran, comme passer une commande de repas sans sortir son téléphone. Les développeurs peuvent déjà tester l'ensemble via l'émulateur Canary de Wear OS 7. Le déploiement grand public est attendu plus tard dans l'année.


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